Benicio del Toro recibe el Platino de Honor: "Igual Puerto Rico consigue con el cine lo que ha hecho con el reguetón"

El actor Benicio del Toro ha recibido este viernes 21 de abril el Premio Platino de Honor en Madrid, respaldando el "talento inmenso" que hay en Puerto Rico y que espera que se traslade de artistas del reguetón salidos de allí como Bad Bunny al cine.

"En Puerto Rico hay un talento inmenso, es la isla del reguetón y es algo increíble lo que se ha hecho allí con la música. Igual en algún momento el cine consigue hacer lo mismo, pero por el momento, es el reguetón el que la rompe", ha señalado el actor en un encuentro con la prensa tras recibir el galardón.

Del Toro ha repasado algunos de los momentos más destacados de su carrera y ha reivindicado la importancia de la comunidad latina en Hollywood. "En algún momento, no sé cómo, decidí que si iba a ser un estereotipo, lo sería buscando la humanidad y complicidad a mi personaje", ha remarcado.

"Tuve la oportunidad de trabajar con gente que me escuchaba el llanto, para dar dimensión a mis personajes. Así, siendo actor y no director o productor, he buscado ese espacio (para los personajes latinos), además de mi trabajo con otros directores hispanos", ha recordado, tras matizar no obstante que en Hollywood "la mayoría de las historias no están diseñadas para las minorías".

"Cuando empecé mi carrera, me pidieron que me cambiase el nombre. También tenía amigos latinos que me preguntaban si no me molestaba quedar encasillado en esos papeles. Pero llegó un momento en mi carrera que, sin planear, cambié eso", ha defendido. Para el actor, ahora hay "más oportunidades" para contar historias propias de autores latinos, gracias a las nuevas tecnologías.

"En Hollywood hay estereotipos que existen porque no se profundiza en los personajes de las minorías. A lo mejor, porque no hay escritores que cuenten la historia del hispano dentro de Estados Unidos, pero ahora que se puede hacer cine hasta con el teléfono, hay que seguir intentándolo", ha destacado el actor puertorriqueño.

'huevos de oro' y bardem

De entre toda la industria de cine latinoamericana, Del Toro ha puesto como ejemplo al cine mexicano. "Es un cine que recibe mucho de Hollywood, pero también aporta su propia salsa y con esa mezcla sale ese resultado. El cine de Hollywood es espectacular, pero el cine latino puede ser influido por varios", ha afirmado el intérprete.

El ganador de un Oscar por 'Traffic' ha recordado algunos de los nombres de directores importantes en su carrera, como por ejemplo el de Bigas Luna, con quien rodó hace ya 30 años 'Huevos de oro'. "Se filmó en Miami y lo pasé muy bien con unos de mis actores favoritos, Javier Bardem", ha contado entre risas, al señalar que estaba alternando otro rodaje en Pensilvania y no podía darle el sol --"pasé todo el tiempo con un sombrero mexicano", ha apuntado--.

Como bob esponja

También ha citado a Oliver Stone, con quien trabajó en 'Salvajes' en el año 2012. "Es uno de los talentos inmensos, que a muchos de los actores en Hollywood nos ha hecho sentirnos valientes. Ha hecho un cine muy valiente y político y es un director al que admiraba y después he trabajado con él", ha resumido.

El actor ha explicado también que acaba de terminar un rodaje para Netflix, 'Reptile', en la que ha ayudado en temas de dirección y producción. "Uno va como Bob Esponja, absorbiendo todo, y me interesan otras cosas como producir o dirigir, es algo que llevo diciendo tiempo", ha añadido.

Los Premios Platino, promovidos por las asociaciones de EGEDA y FIPCA, se celebrará este próximo sábado 22 de abril en el Palacio Municipal Ifema de Madrid y tendrán a la cinta 'Argentina, 1985' como favorita al acumular 14 nominaciones.

Europa Press