Benín.- AMP.- Benín da por abortada una intentona de golpe de Estado por parte de "un grupúsculo de soldados"

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Benín han asegurado este domingo haber abortado una intentona golpista por parte de "un grupúsculo de soldados", después de que los alzados anunciaran a primera hora a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés, Patrice Talon, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri.

El ministro del Interior beninés, Alassane Seidou, ha indicado en un comunicado leído a través de la misma cadena, la ORTB, que ha llegado a estar varias horas sin emitir tras la asonada, que "un grupúsculo de soldados protagonizó un motín con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones".

"Ante esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su cúpula, fieles a su juramento, han permanecido republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra", ha manifestado. "Por lo tanto, el Gobierno insta a la población a reanudar sus actividades habituales", ha agregado.

Fuentes gubernamentales citadas por el diario beninés 'La Nouvelle Tribune' han señalado que las fuerzas de seguridad han detenido por ahora a doce personas, entre ellos los protagonistas del asalto a la sede de la ORTB, así como a un exmilitar cuya identidad por ahora no ha trascendido, sin que haya confirmación oficial sobre este extremo.

Horas antes, en una declaración leída a través de la ORTB, un militar había afirmado que los alzados han erigido el Comité Militar para la Refundación (CMR), liderado por el teniente coronel Pascal Tigri, y anunció el cese de Talon, el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. "Talon ha sido cesado de sus funciones. Pascal es nombrado presidente del CMR", dijo.

Asimismo, defendió el papel del Ejército en la defensa "de la paz y la tranquilidad" y trasladó a la comunidad internacional que Benín "respetará los acuerdos internacionales y los Derechos Humanos". "El Ejército se compromete solemnemente a dar al pueblo beninés la esperanza de un amanecer realmente nuevo en el que reine la fraternidad, la justicia y el trabajo, símbolo de nuestra unidad nacional", zanjó.

El comunicado fue leído después de que un grupo de militares lograra irrumpir en la sede de la televisión pública, mientras que la Embajada de Francia en Cotonú informara en su cuenta en la red social Facebook sobre "disparos" en Camp Guezo, en los alrededores de la residencia de Talon, cuyo paradero sigue siendo desconocido en estos momentos.

"Por razones de seguridad, les aconsejamos permanecer en casa hasta nuevo aviso y durante el tiempo necesario hasta que se aclare totalmente la situación. Recomendamos que siga regularmente la información y se mantenga atento a los comunicados oficiales en las próximas horas", manifestó la legación.

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato al frente del país africano. Así, el político, un empresario conocido como 'el rey del algodón', ha prometido no buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Benín.

"He llegado al límite de mis esfuerzos, mi imaginación y mi reflexión. He obrado con buena fe, aunque a menudo me he equivocado. Como no soy Dios, pido a los benineses que me perdonen y crean en nuestro destino común", dijo en agosto durante su anuncio, coincidiendo con el 65 aniversario de la independencia del país respecto de Francia, un país que ha proporcionado también un apoyo esencial al mandatario.

La intentona golpista en Benín tiene lugar cerca de una semana después del derrocamiento del presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, en una asonada días después de las últimas elecciones generales, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, habían reivindicado su victoria. La nueva junta ha suspendido el recuento y ha anunciado ya una transición.

Asimismo, durante los últimos cinco años se ha registrado una oleada de golpes de Estado en África occidental, incluidos dos en Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger, además de la citada asonada en Guinea Bissau y el derrocamiento de Andry Rajoelina en Madagascar, lo que ha hecho temer con una posible expansión de los alzamientos, entre los cuestionamientos de las alianzas tradicionales y las críticas al funcionamiento de los sistemas surgidos de las independencias.