Benín.- AMP.- Francia reconoce que brindó "apoyo" a las autoridades de Benín para frustrar el golpe de Estado

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Francia ha reconocido este martes que durante el fin de semana brindó "apoyo" a las autoridades de Benín para frustrar el golpe de Estado contra el presidente del país africano, Patrice Talon, y la instauración de una junta militar en la antigua colonia francesa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, ha indicado que, a nivel bilateral, París "proporcionó apoyo en materia de Inteligencia y observación a petición de Cotonú" tras sus "prolongados intercambios bilaterales".

"Este apoyo se centró principalmente en Inteligencia y observación, también en el marco de nuestros frecuentes intercambios con Benín", ha subrayado, después de señalar que siguen "de cerca la situación" y condenar "rotundamente este intento de desestabilización que, además, fue extremadamente violento".

Así, ha incidido en que Francia mantiene una "sólida y multidimensional colaboración con Benín en diversas áreas, incluyendo asuntos culturales, humanos y de seguridad. Con todo, ha agregado que han brindado su "pleno apoyo político" a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha decidido intervenir a través de Nigeria.

Durante el fin de semana, un militar había afirmado desde la sede de la cadena de televisión pública que los alzados han erigido el Comité Militar para la Refundación (CMR), liderado por el teniente coronel Pascal Tigri, y anunció el cese de Talon, el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. Tras ello, el presidente declaró la situación "totalmente bajo control".

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato al frente del país africano. Así, el político, un empresario conocido como 'el rey del algodón', ha prometido no buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Benín.

APRUEBA EL DESPLIEGUE DE TROPAS

El Senado de Nigeria ha aprobado por unanimidad una medida impulsada por el presidente nigeriano, Bola Tinubu, para el despliegue de tropas en el país vecino después de que Benín solicitase esta medida "estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del Mando Militar Beninés en apoyo a la protección de las instituciones y la contención de grupos armados".

La aprobación de la medida ha sido anunciada por el presidente del Senado, Godswill Akpabio, quien ha afirmado que Nigeria tiene la obligación de apoyar a sus socios en el marco de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), según 'Punch'.

Esto se produce después de que Tinubu ordenara durante el fin de semana que aviones de combate de la Fuerza Aérea nigeriana "entraran en el país" y tomaran el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas tras una petición verbal de Benín.

La CEDEAO llevó a cabo un "despliegue inmediato" de elementos de su llamada "fuerza de reserva" en Benín --que comprende a militares de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana-- para terminar de garantizar la seguridad de la población.