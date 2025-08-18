Benín: Aumentan a 27 los muertos tras caer un autobús a un río en el centro de Benín

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas mortales por el accidente de autobús que tuvo lugar este fin de semana en el centro de Benín cuando el vehículo cayó al río Ouemé ha aumentado a 27, mientras que los equipos de búsqueda y rescate continúan buscando a alrededor de una veintena de personas que están desaparecidas.

Durante la jornada del domingo solamente se rescató el cuerpo sin vida de una persona, mientras que este lunes han encontrado otros 26 cuerpos. Las autoridades solamente han podido confirmar la evacuación de nueve supervivientes, que han sido hospitalizados. En el vehículo había 54 pasajeros a bordo.

El autobús había quedado completamente sumergido a casi 15 metros de profundidad, pero durante la jornada los servicios de emergencias lo han conseguido sacar del agua, según ha informado al cadena Bénin Web TV. El accidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo a la altura del municipio de Thio, en la provincia de Glazoué, requiriendo el despliegue de "todos" los recursos para evacuar a los heridos, encontrar a los desaparecidos y recuperar el vehículo.