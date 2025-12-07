Benín.- El presidente de Benín declara la situación "totalmente bajo control" tras el intento de golpe de Estado

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Benín, Patrice Talon, ha comparecido finalmente ante la población en un discurso televisado para dar por aniquilado el intento de golpe de Estado de esta pasada mañana y prometer que sus ejecutores responderán ante la justicia.

"La situación está totalmente bajo control", ha declarado Talon desde el palacio presidencial de Cotonou antes de asegurar que "esta aventura no quedará impune".

A primera hora de esta mañana, un grupo de militares anunciaron a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR). Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del Gobierno beninés, con el ministro del Interior a la cabeza, Alassane Seidou, que dieron el golpe por abortado.

De todas formas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha anunciado el "despliegue inmediato" de elementos de su llamada "fuerza de reserva" en Benín para terminar de garantizar la seguridad de la población, según un comunicado publicado en su página web.

Esta fuerza comprenderá militares de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana y "apoyará al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín para preservar el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Benín".