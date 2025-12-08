Benín.- Guterres condena "rotundamente" el intento de golpe de Estado militar en Benín

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "rotundamente" este domingo todo intento de golpe de Estado en Benín en aras de prevenir una mayor inestabilidad a nivel regional, y se ha mostrado "preocupado" por el intento de alcanzar el poder de manera ilegal.

"El secretario general está profundamente preocupado por el intento de tomar el poder inconstitucionalmente en Benín", ha declarado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha subrayado que Guterres "condena rotundamente cualquier intento de socavar la gobernanza democrática en Benín, lo cual podría además amenazar aún más la estabilidad de la región".

En este sentido, el dirigente de la ONU ha hecho un llamamiento a mantener un "total respeto" por el Estado de derecho y la Constitución, poco después de que el propio presidente de Benín, Patrice Talon, haya roto su silencio a través de una comparecencia en la que ha asegurado que "la situación está totalmente bajo control", aduciendo la asonada a "un grupo de militares, bajo el pretexto de afirmaciones falsas".

Pese a ello, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha anunciado el "despliegue inmediato" de elementos de su llamada "fuerza de reserva" en Benín para terminar de garantizar la seguridad de la población, según un comunicado publicado en su página web.

Entre las tropas incluidas están las de Nigeria, cuyo presidente, Ahmed 'Bola' Tinubu, poco antes y a petición de Benín, ordenó que aviones de combate de la Fuerza Aérea Nigeriana "entraran en el país y tomaran el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas".

"Nuestras Fuerzas Armadas actuaron en el ámbito de la CEDEAO. Han contribuido a estabilizar un país vecino y nos han enorgullecido por su compromiso con el mantenimiento de nuestros valores e ideales democráticos", ha querido destacar el mandatario nigeriano en la red social X, donde ha agregado que "Nigeria apoya firmemente al gobierno y al pueblo de la República de Benín".