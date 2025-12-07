Benín.- La UA condena de forma "firme e inequívoca" el intento de golpe de Estado militar en Benín

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Unión Africana ha expresado este domingo su condena "firme e inequívoca" al intento de golpe de Estado militar en Benín, donde el Gobierno ha asegurado haber abortado un alzamiento por parte de "un grupúsculo de soldados" que anunció el derrocamiento del presidente beninés, Patrice Talon, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ha recalcado que "cualquier forma de interferencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales" del bloque, al tiempo que ha recordado en un comunicado que diversos marcos normativos del bloque "rechazan de forma categórica la injerencia militar en la gobernanza y afirman la primacía del orden constitucional y la legitimidad democrática como pilares de la paz y la estabilidad en el continente.

Youssouf ha hecho hincapié en que "todos los actores implicados en la intentona golpista deben cesar inmediatamente todas sus acciones ilegales, respetar totalmente la Constitución de Benín y volver sin retraso a sus cuarteles legítimos y obligaciones legítimas", antes de pedir a "todos los actores" que "prioricen la unidad, el diálogo y la preservación de la paz civil".

En este sentido, ha mostrado además su "profunda preocupación por la proliferación de golpes militares e intentonas en partes de la región", al tiempo que ha advertido de que "estas acciones siguen socavando la estabilidad continental, amenazan los avances democráticos y refuerzan la posibilidad de que actores militares actúen al margen de su mandato constitucional".

"Estas tendencias erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, debilitan la autoridad estatal y ponen en peligro la seguridad colectiva", ha argüido, antes de reiterar la "tolerancia cero" de la UA hacia los "cambios inconstitucionales de gobierno, independientemente del contexto o justificación".

Por ello, ha reiterado que "la UA sigue firme y consistente en su defensa de la gobernanza democrática, el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo africano", antes de mostrar su apoyo a Talon y las autoridades y la población beninesas, "que siguen demostrando su compromiso con la democracia, la paz y la estabilidad institucional".

"La UA está dispuesta, en coordinación con sus asociados regionales e internacionales, a acompañar al Gobierno y al pueblo de Benin hacia el pleno restablecimiento de la normalidad constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas", ha zanjado Youssouf.

El ministro del Interior beninés, Alassane Seidou, ha asegurado que "un grupúsculo de soldados protagonizó un motín con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones" y ha defendido que las Fuerzas Armadas "han permanecido republicanas". "Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar la maniobra", ha agregado.

Horas antes, un militar había afirmado desde la sede de la cadena de televisión pública que los alzados han erigido el Comité Militar para la Refundación (CMR), liderado por el teniente coronel Pascal Tigri, y anunció el cese de Talon, el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. "Talon ha sido cesado de sus funciones. Pascal es nombrado presidente del CMR", dijo.

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato al frente del país africano. Así, el político, un empresario conocido como 'el rey del algodón', ha prometido no buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Benín.