Benín.- Liberado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Benín tras su secuestro durante el frustrado golpe de Estado

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Benín ha confirmado la liberación del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Abou Issa, secuestrado hasta esta pasada madrugada por los golpistas que intentaron este fin de semana un infructuoso golpe de Estado.

Las autoridades beninesas han dado a conocer el relato pormenorizado de los acontecimientos que se desataron alrededor de las 02.00 de la madrugada del domingo, cuando los golpistas, que tenían su base de operaciones en el cuartel de Togbin, en las inmediaciones de la principal ciudad del país, Cotonú, comenzaron la operación intentando capturar a altos cargos del Ejército.

Los rebeldes querían primero secuestrar al director del Gabinete Militar del Presidente de la República, el general Bertin Bada, pero éste consiguió escapar, aunque su mujer falleció durante el asalto de los golpistas al domicilio. Sí tuvieron éxito, por contra, en el domicilio del jefe del Estado Mayor, quien acabó en sus mandos a pesar de que se "resistió ferozmente a los amotinados".

A las 05.00 de la madrugada, el golpe comenzó a cobrar fuerza con la salida desde Togbin de varios vehículos blindados en dirección a la residencia presidencial. Allí, el mandatario Patrice Talon pudo observar en persona los combates antes de que las fuerzas de seguridad beninesas repelieran a los amotinados y comenzaran su contraataque. El Gobierno ha confirmado un número de bajas no especificado entre ambos bandos durante estos enfrentamientos.

Mientras los rebeldes optaban por tomar la televisión pública para anunciar la asonada, el Gobierno beninés, como ya confirmó ayer, solicitó la intervención de la fuerza aérea de Nigeria para atacar el cuartel de los golpistas. Para entonces, el Ejército beninés ya estaba plenamente activado y consiguió no solo expulsar a los amotinados de la sede de la televisión estatal, sino rodear el cuartel de Togbin, dejando sin escapatoria a los rebeldes.

Ya con el golpe agonizando, una fuerza de reserva de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), compuesta por soldados nigerianos, llegó durante la noche del domingo al lunes para apoyar los esfuerzos del Ejército Republicano, se encuentra actualmente estacionada allí. Asimismo, también en el marco de esta cooperación subregional, una fuerza especial llegó desde Costa de Marfil a última hora del domingo para tomar posiciones en Cotonú, lista para intervenir en caso necesario.

"Por último, el general Abou Issa y el comandante Faïzou Gomina, que habían sido tomados como rehenes, fueron liberados la madrugada del lunes 8 de diciembre gracias a la rápida actuación de los servicios de inteligencia y a las medidas de seguridad implementadas en la ciudad de la localidad de Tchaourou, adonde habían sido llevados por los amotinados que huían y habían amenazado con matarlos", según el recuento presentado por el secretario general del Gobierno, Édouard Ouïn-Ouro, recogido por los medios del país.