Benín.- Mueren tres policías de Benín en un ataque contra un puesto de control cerca de la frontera con Nigeria

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres policías han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control situado en la localidad de Segbana, situada en el norte del país y cerca de la frontera con Nigeria, en medio del deterioro de la seguridad en el país africano.

El ataque, cuya autoría no ha sido reivindicada por el momento, fue ejecutado por personas fuertemente armadas, según ha informado la emisora Fraternité FM, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente, seguido por otro asalto en Kalalé en el que una familia de cinco personas, entre ellas tres niños, fue secuestrada.

Asimismo, varios militares habrían resultado heridos a causa de la explosión de una bomba al paso de un vehículo del Ejército cuando intentaban capturar a los implicados en el ataque en Kalalé, en el departamento de Borgou, según el portal 24 Heures au Benin, si bien por ahora no hay un balance concreto de víctimas.

Estos sucesos tienen lugar menos de un mes después de otro ataque perpetrado el 10 de septiembre contra la comisaría de Kalalé, incidente que se saldó sin víctimas en las filas de las fuerzas de seguridad beninesas, que han reforzado su despliegue en la zona ante el repunte de los ataques.

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, ha perpetrado durante los últimos meses varios ataques en el norte de Benín, incluido uno en abril que se saldó con cerca de 55 militares muertos. Además, en enero murieron otros 30 soldados en otro ataque del grupo contra un puesto de seguridad de las fuerzas beninesas situado en la frontera con Burkina Faso y Níger.

Las autoridades de Benín han reforzado en los últimos años el despliegue de seguridad en la frontera con Burkina Faso y Níger ante el repunte de los ataques en la zona y el temor de expansión de los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel, entre los que figura también la rama de Estado Islámico en esta zona de África.