Benin: Un autobús cae en un río, un muerto y 44 desaparecidos

El conductor del autobús, que viajaba de Lomé a Niamey, perdió el control tras impactar contra la barandilla del puente "antes de caer al agua", declaró Alassane Seidou en un comunicado.

Nueve supervivientes fueron trasladados a un hospital en Save, la localidad más cercana, y se encuentran en "condición estable".

No se dieron a conocer más detalles sobre el accidente, ya que las operaciones de rescate continúan. Las autoridades están utilizando todos los medios a su disposición para localizar a los desaparecidos, añadió Seidou.

El accidente ocurrió en la principal carretera interestatal 2, que cruza el país desde la capital económica, Cotonú, hasta Malanville, en el norte, en la frontera con Níger. (ANSA).