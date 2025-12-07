Benín.- Un grupo de militares de Benín protagoniza una intentona golpista y anuncia el cese del presidente.

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un grupo de militares de Benín ha anunciado este domingo a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés, Patrice Talon, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora y entre versiones conflictivas sobre el posible éxito de este levantamiento militar.

En una declaración leída a través de la ORTB, un militar ha afirmado que los alzados han erigido el Comité Militar para la Refundación (CMR), liderado por Tigri, y han anunciado el cese de Talon, el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. "Talon ha sido cesado de sus funciones. Pascal es nombrado presidente del CMR", ha dicho.

Asimismo, ha defendido el papel del Ejército en la defensa "de la paz y la tranquilidad" y ha trasladado a la comunidad internacional que Benín "respetará los acuerdos internacionales y los Derechos Humanos". "El Ejército se compromete solemnemente a dar al pueblo beninés la esperanza de un amanecer realmente nuevo en el que reine la fraternidad, la justicia y el trabajo, símbolo de nuestra unidad nacional", ha zanjado.

El comunicado ha sido leído después de que un grupo de militares lograra irrumpir en la sede de la televisión pública después de que la Embajada de Francia en Cotonú informara en su cuenta en la red social Facebook sobre "disparos" en Camp Guezo, en los alrededores de la residencia de Talon.

"Por razones de seguridad, les aconsejamos permanecer en casa hasta nuevo aviso y durante el tiempo necesario hasta que se aclare totalmente la situación. Recomendamos que siga regularmente la información y se mantenga atento a los comunicados oficiales en las próximas horas", ha manifestado la legación.

Fuentes citadas por el diario beninés 'La Nouvelle Tribune' han apuntado que la situación se encontraría ya bajo control de las autoridades de Porto Novo, que habrían impedido el éxito de la asonada. La Guardia Nacional habría rodeado ya el edificio de la televisión pública de cara a negociar con los alzados y poner fin a la intentona, tal y como ha recogido el portal de noticias 24 heures au Benin.

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato al frente del país africano. Así, el político, un empresario conocido como 'el rey del algodón', ha prometido no buscar un tercer mandato, algo que está prohibido por la Constitución de Benín.

"He llegado al límite de mis esfuerzos, mi imaginación y mi reflexión. He obrado con buena fe, aunque a menudo me he equivocado. Como no soy Dios, pido a los benineses que me perdonen y crean en nuestro destino común", dijo en agosto durante su anuncio, coincidiendo con el 65 aniversario de la independencia del país respecto de Francia, un país que ha proporcionado también un apoyo esencial al mandatario.

La intentona golpista en Benín tiene lugar cerca de una semana después del derrocamiento del presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, en una asonada días después de las últimas elecciones generales, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, habían reivindicado su victoria. La nueva junta ha suspendido el recuento y ha anunciado ya una transición.

Asimismo, durante los últimos cinco años se ha registrado una oleada de golpes de Estado en África occidental, incluidos dos en Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger, además de la citada asonada en Guinea Bissau y el derrocamiento de Andry Rajoelina en Madagascar, lo que ha hecho temer con una posible expansión de los alzamientos, entre los cuestionamientos de las alianzas tradicionales y las críticas al funcionamiento de los sistemas surgidos de las independencias.