Benjamin Sesko, del Manchester United, de baja "varias semanas", anuncia Amorim

El atacante esloveno Benjamin Sesko estará "varias semanas" de baja tras lesionarse en la rodilla antes del parón internacional, anunció el viernes el entrenador del Manchester United, Rúben Amorim.

Sesko, que llegó el pasado verano boreal a Mánchester procedente del RB Leipzig, se lesionó durante el empate 2-2 de la undécima jornada de la Premier League el 8 de noviembre.

El atacante de 22 años, que solo ha anotado dos goles en la liga inglesa esta temporada, no jugó con Eslovenia los dos partidos de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026 contra Kosovo y Suecia.

"Estará fuera varias semanas. No sé cuánto tiempo, pero no es tan serio", declaró Amorim en la rueda de prensa previa al choque del lunes contra el Everton.

"Tenemos que tener cuidado con él, se va a recuperar, está en rehabilitación y se siente mejor. Así que, en unas semanas, esperamos tenerlo de vuelta", añadió el entrenador portugués.

Los Red Devils tampoco podrán contar con el defensa inglés Harry Maguire, que también se lesionó en el empate contra el Tottenham.

Por su parte, el zaguero argentino Lisandro Martínez está cerca de volver a los terrenos de juego, luego de haber sido convocado por la Albiceleste durante el parón internacional.

El United ocupa la séptima posición de la Premier League, ocho puntos por debajo del líder, Arsenal.

