Bennett afirma desde Bahréin que Israel "combatirá contra Irán y sus seguidores en la región"

Acusa a Teherán de "apoyar a grupos terroristas" en Oriente Próximo para "destruir a estados moderados"

MADRID, 15 Feb. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha afirmado este martes desde Bahréin que su Gobierno "combatirá contra Irán y sus seguidores en la región" antes de acusar a Teherán de "apoyar a grupos terroristas" en Oriente Próximo para "destruir a estados moderados".

"Combatiremos a Irán y sus seguidores en la región, día y noche", ha dicho en declaraciones al diario estatal bahreiní 'Al Ayam'. "Ayudaremos a nuestros amigos a fortalecer la paz, la seguridad y la estabilidad siempre que nos pidan que lo hagamos", ha agregado.

"Irán apoya a grupos terroristas activos en vuestra región y en nuestra región con un objetivo. Irán busca destruir a estados moderados que se preocupan por el bienestar de su pueblo y trabajan por la seguridad y la paz, reemplazándolos por grupos terroristas sedientos de sangre", ha señalado.

Así, Bennett ha hecho hincapié en que "durante los últimos años, Israel ha fortalecido su cooperación militar con países de la región, árabes y no árabes". "Todos entendemos que hacemos frente a los mismos desafíos, así que por qué no trabajar juntos para hacerles frente. Israel es un país fuerte y de confianza", ha argüido.

Bennett se ha reunido durante la jornada con su homólogo bahreiní, Salman bin Hamad al Jalifa, quien es además el príncipe heredero del país, y tiene previsto reunirse posteriormente con el rey, Hamad bin Isa al Jalifa, en el marco de la que es la primera visita oficial de un primer ministro de Israel a Bahréin.

"Esta es la primera visita oficial de un primer ministro israelí a Bahréin, pero no es sólo una visita simbólica", ha reseñado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Mi propósito es moldear más contenido en los 'Acuerdos de Abraham' en comercio, relaciones interpersonales y en todos los aspectos", ha agregado.

Bennett se ha reunido durante la jornada con el comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, Brad Cooper, con base en Bahréin. "La Quinta Flota de Estados Unidos es un factor significativo para mantener la estabilidad en la región", ha dicho el primer ministro israelí en su cuenta en la red social Twitter.

"El trabajo conjunto entre los países de la región y Estados Unidos se intensificará ante las diversas amenazas de seguridad", ha recalcado. Recientemente, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, firmó un memorando de entendimiento con Bahréin --el primero de este tipo entre Israel y un país del golfo Pérsico-- durante su visita al país.

El primer ministro israelí visitó en diciembre Emiratos Árabes Unidos (EAU), otro de los países firmantes de los conocidos como 'Acuerdos de Abraham'. Por su parte, el ministro de Exteriores, Yair Lapid, se había convertido en septiembre de 2021 en el primer ministro israelí en viajar al país desde la normalización de las relaciones, una visita en la que inauguró la Embajada israelí en la capital de Bahréin, Manama.