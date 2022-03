Bennett pospone su viaje a India tras dar positivo por coronavirus

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha pospuesto este martes su viaje a India, previsto para este fin de semana para conmemorar el 30¬ļ aniversario de las relaciones diplom√°ticas entre los dos pa√≠ses, despu√©s de dar positivo por coronavirus.

La oficina del mandatario ha confirmado la decisi√≥n y ha se√Īalado que el aplazamiento se ha producido un d√≠a despu√©s de que el ministro de Defensa, Benny Gantz, tambi√©n aplazara su visita al pa√≠s asi√°tico dada la "vol√°til" situaci√≥n en materia de seguridad en Israel a ra√≠z de un atentado registrado en Hadera, en el norte del pa√≠s.

Bennett ha explicado que se siente bien y que seguir√° trabajando desde casa a medida que permanece aislado. No obstante, no ha dado detalles sobre el viaje, seg√ļn el diario 'The Times of Israel'.

Los dos viajes, planificados simult√°neamente, provocaron la semana pasada tensiones entre Bennett y Gantz. Este √ļltimo ten√≠a programado viajar el martes, cuatro d√≠as antes que el primer ministro, tal y como informaron medios israel√≠es.

Se esperaba que Bennett partiera el 2 de abril para una visita que incluiría reuniones con el primer ministro indio, Narendra Modi, y otros altos cargos, así como con miembros de la comunidad judía local.

Aunque Nueva Delhi reconoci√≥ a Israel en 1950, los lazos entre las dos naciones se mantuvieron fr√≠os durante mucho tiempo debido, en gran parte, a que India cuenta con un gran n√ļmero de poblaci√≥n musulmana y a su papel de liderazgo en el Movimiento de Pa√≠ses No Alineados en el marco de la Guerra Fr√≠a. Las relaciones diplom√°ticas plenas se remontan a 1992.