Benny Gantz insta a "crear un gobierno que libere a los rehenes"

La propuesta exige que el partido de Gantz se una temporalmente a la coalición para centrarse en la liberación de rehenes y promover una legislación sobre el reclutamiento de los ultraortodoxos. "No quiero salvar a Netanyahu, sino a los rehenes", declaró.

"Los rehenes corren peligro de muerte y nuestros hermanos se desploman bajo esta carga", enfatizó Gantz en una conferencia de prensa, citada por The Times of Israel.

"Les presento una alternativa responsable: adóptenla. A mis amigos de la oposición, estoy seguro de que también desean lo mejor para el país. Propongamos unirnos al gobierno. Si Netanyahu no está de acuerdo, sabremos que hemos hecho todo lo posible", aseveró posteriormente, citado por Ynet.

El Parlamentario israelí ya se ha unido en dos ocasiones a gobiernos de unidad nacional bajo el liderazgo de Netanyahu: una vez durante la pandemia de COVID-19 y otra tras la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, antes de abandonar la coalición en junio de 2024 debido a su frustración con la gestión de la guerra por parte de Netanyahu. (ANSA).