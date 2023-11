El líder de la oposición israelí y miembro del gabinete de emergencia, Benny Gantz, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han fijado plazos en su operación militar contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza.

"En cuanto a la duración de la operación, no hay limitaciones (de tiempo)", ha manifestado Gantz en declaraciones ante los medios de comunicación en la ciudad de Tel Aviv, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Así las cosas, Gantz ha defendido la campaña militar contra la milicia palestina, pues considera que el Ejército está luchando por "la existencia" de Israel y por la causa sionista, que defiende el establecimiento de un Estado judío en base a un legado religioso.

"No puedo proporcionar una estimación de la duración de cada etapa de la guerra y los combates que seguirán después. No podemos desviarnos de nuestro objetivo estratégico", ha manifestado el exministro de Defensa israelí.

Finalmente, Gantz ha acusado a la milicia palestina de amenazar "los conceptos sionistas y democráticos", más aún tras su ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, en el que murieron cerca de 1.400 personas y otras más de 200 fueron tomadas como rehenes.

Tras aquel episodio, el Ejército israelí puso en marcha una ofensiva a gran escala contra las estructuras de Hamás en la Franja de Gaza, que deja ya más de 10.500 palestinos muertos, incluidos más de 4.300 niños.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, impulsó un gabinete de emergencia para afrontar la situación de guerra en el que incluyó a algunos de los principales líderes opositores, incluido el propio Gantz.