Bentancur es "excepcional", valora Postecoglou tras sanción del uruguayo

El DT del Tottenham Ange Postecoglou describió al uruguayo Rodrigo Bentancur como una "persona excepcional", después de que el volante de los 'Spurs' fuese sancionado esta semana por sus polémicas palabras sobre su compañero Son Heung-min.

Bentancur recibió el lunes una suspensión de seis partidos de la Premier League inglesa y un choque de cuartos de final de la Copa de la Liga, contra el Manchester United, por parte de la Football Association.

El centrocampista de 27 años fue acusado de mala conducta en septiembre por la FA luego de una entrevista concedida en junio, en la que hizo referencia a la etnia de Son, lo que supone una "infracción agravada".

El club del norte de Londres no está satisfecho con la cantidad de partidos que se perderá Bentancur, y el miércoles publicó un comunicado en el que indicó su intención de apelar.

El entrenador del conjunto londinense, el australiano Postecoglou, afirmó este jueves para Sky Sports: "Trabajaremos con Rodrigo durante ese (periodo de suspensión) y nos aseguraremos de que durante ese tiempo tenga todo nuestro apoyo para que cuando esté disponible de nuevo esté preparado".

"No he hablado con él desde que se supo. Estuvo fuera con Uruguay y aún no ha regresado. Había hablado con él previamente".

El australiano añadió: "Como dije en su momento, él entiende que cometió un error, está preparado para aceptar cualquier sanción que llegue, y nosotros, como club, vamos a apoyarle".

Para su entrenador en Inglaterra, Bentancur es "una persona excepcional, es un compañero de equipo increíble, es una persona con el mejor carácter que cometió un error".

Durante una entrevista en junio en una cadena uruguaya, el antiguo volante de la Juventus fue preguntado por el periodista si podría conseguirle una camiseta de su compañero. "¿De Sonny? O de un primo de Sonny, total son todos más o menos igual", respondió el futbolista.

Bentancur se disculpó en Instagram con su compañero y Son aceptó las disculpas con un comunicado en la misma plataforma.

AFP