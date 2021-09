Bentley Systems anuncia a los finalistas de los Premios 2021 Going Digital Awards in Infrastructure

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--sep. 21, 2021--

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy a los finalistas de los Premios 2021 Going Digital Awards in Infrastructure. El programa anual de premios reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios de software de Bentley en el avance del diseño, la construcción y las operaciones de la infraestructura en todo el mundo. Dieciséis paneles de jurados independientes seleccionaron a 57 finalistas de cerca de 300 nominaciones presentadas por más de 230 organizaciones de 45 países que abarcan 19 categorías.

Acompáñenos en la serie de eventos Year in Infrastructure y los Going Digital Awards in Infrastructure que destacan los avances en la digitalización. (Graphic: Business Wire)

También se anunciarán los ganadores del Future Infrastructure Star Challenge para estudiantes. Este desafío brindó a estudiantes de todo el mundo una plataforma para desarrollar un concepto o una idea sobre cómo pueden cambiar el mundo con infraestructura. Cinco paneles de jurados independientes de expertos de Bentley seleccionaron a los 10 finalistas principales de 144 presentaciones de proyectos de 61 países que representan diferentes dominios de infraestructura. Un panel de Bentley y jueces expertos externos seleccionarán a los ganadores. Vea a los finalistas del Future Infrastructure Star Challenge.

La novedad de este año es que todos los ganadores se revelarán durante las presentaciones principales el 2 de diciembre de 2021, como parte del Year in Infrastructure. Esta serie de eventos virtuales se extiende desde el 1 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2021; vea a continuación los aspectos más destacados.

Para ver a los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure presentar sus proyectos en su categoría el 1, 8, 15 y 22 de noviembre, visite yii.bentley.com/es. Escuche las historias de las personas detrás de estos extraordinarios proyectos de infraestructura sobre cómo aprovechar los avances digitales para lograr resultados sin precedentes.

Los finalistas de los Premios 2021 Going Digital in Infrastructure son:

Puentes

Edificios y campus

Ciudades digitales

Construcción digital

Ingeniería geotécnica

Sitio y desarrollo de la tierra

Fabricación

Minería e ingeniería offshore

Generación de energía

Gestión de información en la entrega de proyectos

Vías ferroviarias y tránsito

Modelado de realidad

Rendimiento de los activos de carreteras y ferrocarriles

Carreteras y autopistas

Ingeniería estructural

Servicios públicos y comunicaciones

Rendimiento de los servicios públicos y los activos industriales

Plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales

Redes de agua, aguas residuales y aguas pluviales

Para obtener más información sobre los finalistas, visite yii.bentley.com/es.

Chris Bradshaw, director de marketing de Bentley, dijo: “Decidimos mantener el evento virtual este año por la seguridad de todos debido a la pandemia en curso. Nuestros usuarios continúan demostrando su capacidad de recuperación a través de la calidad de las casi 300 nominaciones para el programa Going Digital in Infrastructure Awards. Estamos muy contentos de reconocer el extraordinario trabajo de nuestros usuarios en todo el mundo. Esperamos que nos acompañe en Year in Infrastructure, el evento virtual que incluye importantes conocimientos y perspectivas de ejecutivos clave de la industria y líderes de opinión que comparten con los asistentes lo último en tendencias de infraestructura, objetivos de sostenibilidad y avances digitales".

Presentaciones de los finalistas de Going Digital Awards in Infrastructureel 1, 8, 15 y 22 de noviembre de 2021:

Las presentaciones de los Premios Keynote yGoing Digitalel 1 y 2 de diciembre incluyen:

Imagen

Leyenda: Acompáñenos en la serie de eventos Year in Infrastructure y los Going Digital Awards in Infrastructure que destacan los avances en la digitalización.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para promover la infraestructura mundial, lo que sustenta tanto la economía global como el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarriles y tránsito, agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y campus, minería e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación, ProjectWise para desarrollo de proyectos, AssetWise para rendimiento de activos y redes, la cartera de software líder en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems emplea a más de 4.000 colegas y genera ingresos anuales de más de 800 millones de dólares en 172 países.

http://www.bentley.com/es

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenFlows, OpenFlows WaterGEMS, ProjectWise, Seequent y SUPERLOAD son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad total. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

