Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingenier√≠a de infraestructura, anunci√≥ hoy a los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2023. El programa anual de Premios reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios de software de Bentley que avanzan en el dise√Īo, la construcci√≥n y las operaciones de infraestructura en todo el mundo. Doce paneles de jueces independientes, en representaci√≥n de 12 categor√≠as de premios, seleccionaron a 36 finalistas de entre m√°s de 300 nominaciones presentadas por 235 organizaciones de 51 pa√≠ses.

Finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Image courtesy Bentley Systems.

Los representantes de las organizaciones finalistas presentarán sus proyectos ante un panel de jueces independientes, que seleccionarán a los ganadores, y se reunirán con ejecutivos de la industria y medios de comunicación globales en el Evento Year in Infrastructure y Going Digital Awards 2023, que se llevará a cabo en el Marina Bay Sands de Singapur, del 11 al 12 de octubre de 2023. Visite el sitio para aprender cómo estos extraordinarios proyectos de infraestructura están aprovechando los avances digitales a fin de lograr resultados sin precedentes.

Chris Bradshaw, director de marketing de Bentley Systems, dijo: ‚ÄúEstamos muy emocionados de estar de vuelta en Singapur para presentar los Premios Going Digital Awards a los finalistas de los Premios Going Digital Awards 2023 ante nuestros usuarios y quienes asisten virtualmente, as√≠ como ante la prensa y los analistas invitados en el Evento Year in Infrastructure y Going Digital Awards 2023. Estos proyectos reflejan c√≥mo las organizaciones han mejorado sus flujos de trabajo al adoptar tecnolog√≠as digitales para maximizar la eficiencia y el ahorro de costos. Felicito a los finalistas por avanzar en la inteligencia de infraestructura mediante la adopci√≥n de Bentley Infrastructure Cloud, iTwin Platform y sus productos, y Bentley Open Applications, y les deseo √©xito en sus proyectos futuros‚ÄĚ.

Los finalistas de los Premios Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2023 son:

Puentes y t√ļneles

Construcción

Ingeniería empresarial

Instalaciones, campus y ciudades

Procesamiento y generación de energía

Red ferroviaria y de transporte

Carreteras y autopistas

Ingeniería estructural

An√°lisis y modelado del subsuelo

Topografía y monitoreo

Transmisión y distribución

Agua y aguas residuales

Para más información sobre los finalistas, visite este enlace.

