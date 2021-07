Bentley Systems anuncia la adquisición de Aarhus GeoSoftware por Seequent

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--jul. 8, 2021--

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la compañía de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy que su unidad de negocios Seequent adquirió el desarrollador danés de software geofísico Aarhus GeoSoftware. La adquisición amplía las soluciones de Seequent para la gestión operativa de aguas subterráneas y proyectos de sostenibilidad que involucran exploración, sitios contaminados y resistencia de infraestructura.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005853/es/

AGS Workbench is a comprehensive software package for processing, inversion, and visualization of geophysical and geological data. (Photo: Business Wire)

Aarhus GeoSoftware, una empresa de rápido crecimiento de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, desarrolla los paquetes de software AGS Workbench, SPIA, Res2DInv y Res3DInv para el procesamiento, inversión y visualización de datos geofísicos electromagnéticos (EM) terrestres y aéreos, tomografía de resistividad eléctrica (ERT). El software AGS permite a los usuarios crear imágenes 2D y 3D de resistividad eléctrica subterránea. La información de salida del software se puede usar para distinguir y diferenciar los materiales del subsuelo y luego se puede modelar en Leapfrog, el software de Seequent que ayuda en varias investigaciones del subsuelo.

El software utiliza mediciones de campo eléctrico, recopiladas a nivel del suelo o con sensores aéreos. La resistividad eléctrica permite una mejor comprensión de la distribución de materiales como el agua, los depósitos minerales y las arcillas, y cuando el agua contiene otros compuestos como la sal, los geocientíficos pueden inferir la distribución.

La génesis del software AGS se basa en garantizar agua limpia para las generaciones futuras mediante el mapeo de las aguas subterráneas en Dinamarca. Ahora se utiliza en muchas áreas diferentes, incluida la localización de fallas y cavidades subterráneas para mitigar el riesgo de construcción; en minería para investigar cuerpos minerales y cartografiar la sobrecarga en los procesos de relaves, monitorear los movimientos de las aguas subterráneas y los contaminantes para ayudar a comprender los impactos ambientales, modelar la estabilidad de presas y túneles al evaluar el riesgo de deslizamientos de tierra para medir la resiliencia de los activos o impactos del plan de construcción. Seequent continuará su tradición de colaborar con universidades y organizaciones de investigación de todo el mundo a través de un compromiso continuo con la Universidad de Aarhus para el desarrollo de soluciones geofísicas AGS.

Graham Grant, CEO de Seequent, dijo: “La adquisición agregará nuevas capacidades de procesamiento de datos geofísicos a nuestros flujos de trabajo para ayudar a avanzar en la investigación y el modelado subterráneo. El software AGS, junto con el software de análisis y modelado geológico avanzado de Seequent, crea una herramienta clave para ayudar a comprender y gestionar las aguas subterráneas y evaluar el riesgo en infraestructuras como presas y canales. Estamos entusiasmados con las nuevas posibilidades que se abren a nuestros usuarios en todo el mundo ".

Toke Højbjerg Søltoft, CEO de Aarhus GeoSoftware, dijo: “El alcance global de Seequent permitirá que el software AGS tenga un impacto positivo en más proyectos en todo el mundo. A medida que continuamos desarrollando soluciones, nuestros usuarios se beneficiarán de que nuestras herramientas estén en el ecosistema y el flujo de trabajo de Seequent. Estamos entusiasmados de unirnos a Seequent y trabajar juntos en nuestra visión compartida de ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más sólidas y sostenibles a través de una mejor comprensión del subsuelo

Para obtener más información, visite: www.aarhusgeosoftware.dk/

Image 1: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/Aarhus_Workbench

Leyenda: AGS Workbench es un paquete de software completo para procesar, invertir y visualizar datos geofísicos y geológicos. El paquete AGS Workbench se basa en una interfaz GIS e incluye módulos de procesamiento de datos dedicados para varios tipos de datos geofísicos. El paquete integra cada paso del flujo de trabajo, desde el procesamiento de datos sin procesar hasta la visualización e interpretación final de los modelos de inversión.

Image 2: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/Aarhus_Workbench_TEM_Workflow

Leyenda: El sensor remoto electromagnético (AEM) aerotransportado se utiliza para recopilar grandes volúmenes de datos utilizando un avión. Cuando el sensor colocado debajo de un helicóptero o avioneta transmite una señal electromagnética al suelo, según las propiedades del subsuelo, se crea y mide un campo secundario en la aeronave. Luego, estos datos se procesan para estimar las propiedades eléctricas del subsuelo. El software AGS Workbench se utiliza para procesar, invertir y visualizar datos recopilados por AEM y otros métodos geofísicos.

La teledetección electromagnética aerotransportada (AEM) utiliza la inducción electromagnética para recopilar grandes cantidades de datos de una aeronave. Es una forma rápida y económica de mapeo del subsuelo, puede cubrir grandes áreas (decenas a miles de km ^ 2) en unos pocos días. No requiere nueva perforación o acceso al suelo y, utilizando software de visualización y modelado 3D, tiene un retorno rápido al mapeo del subsuelo.

La técnica consiste en remolcar un sensor en un bucle mediante una avioneta o helicóptero aproximadamente a 100 pies (30 metros) sobre el suelo. Esto genera una señal electromagnética transmitida al suelo y, en función de las propiedades subterráneas, se crea y mide un campo secundario en la aeronave. Estos datos se procesan para estimar las propiedades eléctricas del subsuelo. Dependiendo de la resistividad o conductividad, la señal devuelta ayuda a los geocientíficos a establecer las propiedades físicas del subsuelo.

Image 3: https://www.bentley.com/-/media/Images/Press%20Release%20Images/2021/AEM_slice

Leyenda: Los datos de detección procesados ​​e invertidos en el software AGS Workbench se pueden combinar en Leapfrog Works de Seequent para crear un modelo 3D que proporciona una descripción detallada del subsuelo. La imagen de arriba es un mapa hidrogeológico del Acuífero Principal (y partes del Acuífero Ogallala) en Nebraska, Estados Unidos. Se utilizó la teledetección electromagnética aérea (AEM) para capturar datos del área de estudio de 4.000 millas cuadradas (6.500 kilómetros cuadrados). Los volúmenes codificados por colores representan ocho categorías de resistividad. Los valores de resistividad más altos se representan de amarillo a rojo (arena y grava), los valores de resistividad más bajos se representan de azul a verde (arcilla y limo) y el marrón representa la roca.

Acerca de Seequent

Seequent, una empresa de Bentley, es líder mundial en el desarrollo de aplicaciones para análisis geocientífico, modelado y tecnologías colaborativas de soluciones geocientíficas y diseño de ingeniería. Nuestras soluciones permiten a las personas analizar datos complejos, gestionar riesgos y tomar mejores decisiones sobre los desafíos de la tierra, el medio ambiente y energía.

Las aplicaciones de Seequent se utilizan en proyectos a escala global que incluyen la construcción de túneles de carreteras y ferrocarriles, detección y gestión de aguas subterráneas, exploración geotérmica, mapeo de infraestructura submarina, evaluación de recursos minerales y almacenamiento subterráneo de residuos de combustible nuclear.

La presencia global de Seequent incluye su sede y centro de investigación y desarrollo en Christchurch, Nueva Zelanda, así como centros de investigación y desarrollo en Toronto y Calgary, Canadá. Tiene una red de oficinas en Asia / Pacífico, África, América del Sur, América del Norte y Europa que atienden a empresas y clientes en más de 100 países.

Para obtener más información, visite www.seequent.com o siga a Seequent en LinkedIn o Twitter.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Proporcionamos software innovador para el desarrollo de la infraestructura mundial, sustentando la economía global y el medio ambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarriles, agua y alcantarillado, obras públicas y servicios públicos, edificios e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulación, ProjectWise para entrega de proyectos, AssetWise para activos y rendimiento de red y la plataforma iTwin para gemelos de infraestructura digital. Bentley Systems tiene más de 4.000 empleados y genera ingresos anuales de más de 800 millones de dólares en 172 países. www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, the Bentley logo, AGS Workbench, AssetWise, iTwin, Leapfrog, MicroStation, ProjectWise, Res2DInv, Res3DInv, Seequent, and SPIA are either registered or unregistered trademarks or service marks of Bentley Systems, Incorporated or one of its direct or indirect wholly owned subsidiaries. All other brands and product names are trademarks of their respective owners.

