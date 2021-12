Bentley Systems anuncia la adquisición de Advanced Resources and Risk Technology (AR2Tech) por parte Seequent

AR2Tech logra evolucionar la geomodelación con cuadrículas no estructuradas y geoestadísticas sin cuadrícula. Con celdas de cuadrícula de varias formas y tamaños geométricos, las cuadrículas no estructuradas representan con precisión complejidades geológicas observadas en los depósitos. Existen propiedades sin cuadrícula fuera de cualquier sistema de cuadrículas discreto que, luego, se pueden aplicar a cuadrículas de cualquier tipo o resolución para consideraciones de ingeniería adicionales. Esa tecnología permite un ciclo de trabajo adaptable en el que la resolución de propiedades se puede modificar en tiempo real en áreas críticas. Las cuadrículas sin cuadrícula y no estructuradas proporcionan a los geólogos un marco de modelado geológico moderno y flexible sin restricciones de ingeniería.