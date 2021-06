Bentley Systems anuncia la adquisición de SPIDA, Líder en gestión de estructuras de postes de servicios públicos

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--jun. 18, 2021--

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la compañía de software de ingeniería de infraestructura , anunció hoy la adquisición de SPIDA Software, desarrolladores de software especializado para el diseño, análisis y gestión de sistemas de postes de servicios públicos. Fundada en 2007 en Columbus, Ohio, SPIDA, ofrece soluciones de software de modelado, simulación y gestión de datos a empresas eléctricas y de comunicaciones, y sus proveedores de servicios de ingeniería, en EE. UU. y Canadá. La integración de SPIDA dentro del software de ingeniería OpenUtilities de Bentley y los servicios en la nube de Gemelos Digitales de la red ayudará a abordar los desafíos de la transición a nuevas fuentes de energía renovable, incluida la carga de vehículos eléctricos, el uso conjunto de postes de servicios públicos para respaldar la expansión 5G de las redes de banda ancha, así como la modernización y endurecimiento de la red eléctrica para mantener la fiabilidad y la resistencia.

Los Gemelos Digitales Grid pueden proporcionar a las empresas de servicios públicos representaciones geoespaciales inmersivas y con precisión de ingeniería de sus activos de transmisión y distribución, combinando redes inteligentes y análisis estructural con la realidad física 3D y 4D tal como se opera. Las soluciones de Gemelos Digitales de red OpenUtilities de Bentley permiten a los operadores y productores de energía evaluar las compensaciones y oportunidades de la red, que ahora abarcan fuentes tradicionales y renovables y almacenamiento de energía, a medida que brindan servicios para satisfacer la demanda. Los Gemelos Digitales avanzan en la gestión de la salud de los activos mediante la convergencia de TI, OT y ET (modelos y simulaciones de ingeniería) para aprovechar las fuentes de datos de la infraestructura de IoT y el análisis predictivo para mejorar la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad. Con la incorporación de SPIDA, el alcance de los Gemelos Digitales de la red ahora puede extenderse a las redes y estructuras de postes de servicios públicos, que brindan la “última milla” ambientalmente vulnerable de infraestructura crítica para energía vital y comunicaciones.

Las principales empresas de servicios eléctricos, incluidas Ameren, EPCOR, Nashville Electric Service (NES) y Southern California Edison (SCE), diseñan la eficacia y la resistencia de sus sistemas aéreos aplicando el software de SPIDA. Las soluciones de postes de servicios públicos de SPIDA incluyen SPIDAcalc para capturar, modelar y optimizar los activos de transmisión y distribución aérea para cargas estructurales; SPIDAsilk para analizar el diseño de flexión y tensión del cable en busca de propiedades físicas y ambientales para una instalación precisa del conductor y la tensión del cable; y SPIDAstudio , una plataforma basada en la nube que rastrea y administra de manera centralizada el estado de los activos y la condición física de los sistemas aéreos.

"A medida que la rápida expansión de las fuentes de energía renovable y la mayor demanda creada por los vehículos eléctricos estresan cada vez más nuestra infraestructura de red, y para el despliegue de banda ancha habilitada para 5G, los postes de servicios públicos de las redes no tienen precio para la infraestructura de avance sostenible", dijo Alan Kiraly, vicepresidente senior presidente, rendimiento de activos y redes, Bentley Systems. “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas de SPIDA a Bentley Systems y OpenUtilities, y esperamos seguir integrando y globalizando el software SPIDA, ya conocido como el incondicional de confianza para los ingenieros de distribución de energía en su trabajo esencial para mejorar el rendimiento y la resiliencia de la red".

Brett Willitt, presidente de SPIDA Software, dijo: “Nuestra visión con SPIDA siempre ha sido proporcionar una solución completa y abierta para mantener y mejorar la salud y la integridad de los activos de infraestructura de energía y comunicación de nuestros usuarios. Dentro del equipo de Bentley, esperamos acelerar las soluciones de Gemelos Digitales de red, que aprovechan nuestra experiencia en el dominio de la industria e incorporan análisis estructurales SPIDA. Los usuarios actuales y futuros de SPIDA pueden esperar con confianza aprovechar los Gemelos Digitales de la red a medida que actualizan, modifican, expanden y administran sus sistemas aéreos".

La adquisición de SPIDA Software, que no es importante para los resultados financieros de Bentley, agregará 26 colegas en América del Norte. 7 Mile Advisors asesoró a la gerencia y a los accionistas de SPIDA en la transacción.

