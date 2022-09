Bentley Systems anuncia los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2022

EXTON, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2022--

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingenier√≠a de infraestructura, anunci√≥ hoy los finalistas de los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2022. El programa de premiaci√≥n anual reconoce el extraordinario trabajo de los usuarios del software de Bentley en el avance del dise√Īo, la construcci√≥n y el funcionamiento de infraestructura en todo el mundo. Once paneles de jurados independientes seleccionaron a 36 finalistas de aproximadamente 300 nominaciones presentadas por m√°s de 180 organizaciones de 47 pa√≠ses y que abarcan 12 categor√≠as.

Los ganadores se darán a conocer el 15 de noviembre durante las celebraciones de los Going Digital Awards in Infrastructure 2022 en Londres, en el hotel InterContinental Park Lane, ante miembros de la prensa y ejecutivos del sector invitados. Las presentaciones de los finalistas se podrán ver a través de este enlace el 7 de noviembre de 2022. Visite el sitio para escuchar a las personas que están detrás de estas extraordinarias obras de infraestructura mientras cuentan sus historias de aprovechamiento de los avances digitales para lograr resultados sin precedentes.

Nicholas Cumins, director de operaciones de Bentley, coment√≥: ‚ÄúDespu√©s de dos a√Īos de organizar el evento de forma virtual, estamos encantados de reunirnos en persona con los finalistas de los Going Digital Awards para celebrar sus logros junto con los miembros de la prensa y los analistas del sector. Los ejecutivos de Bentley compartir√°n sus conocimientos sobre los avances digitales en infraestructuras junto con las actualizaciones de las aplicaciones e innovaciones tecnol√≥gicas de Bentley.".

Los finalistas de los Premios 2022 Going Digital in Infrastructure son:

Puentes y t√ļneles

Construcción

Ingeniería empresarial

Instalaciones, recintos y ciudades

Geoprofesional

Red (eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, etc)

Procesos industriales y generación de energía

Red ferroviaria y de transporte

Carreteras y autopistas

Ingeniería estructural

Topografía y monitoreo

Agua y aguas residuales

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa creadora de software para la ingenier√≠a de infraestructura. Proporcionamos software innovador para hacer avanzar las infraestructuras del mundo, apoyando tanto la econom√≠a global como el medio ambiente. Nuestras soluciones de software, l√≠deres en el sector, son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tama√Īos para el dise√Īo, la construcci√≥n y el funcionamiento de carreteras y puentes, v√≠as f√©rreas y transporte, agua y aguas residuales, obras y servicios p√ļblicos, edificios y recintos, miner√≠a e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulaci√≥n, ProjectWise para la ejecuci√≥n de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, la cartera de software geoprofesional l√≠der de Seequent, as√≠ como la plataforma iTwin para los gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems cuenta con m√°s de 4,500 colegas y genera aproximadamente ingresos anuales de mil millones de d√≥lares en 186 pa√≠ses. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise y Seequent son marcas comerciales o marcas de servicio registradas o no registradas de Bentley Systems, Incorporated o de una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

