Bentley Systems anuncia una categoría de Year in Infrastructure 2021 para Fundadores galardonados

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy la Year in Infrastructure 2021 para Fundadores galardonados. Hoy, durante la Year in Infrastructure y los Premios Going Digital Awards , 22 fundadores galardonados fueron reconocidos, en representación de organizaciones o individuos cuyas empresas contribuyen notablemente al avance de la infraestructura y los objetivos de desarrollo ambiental y social.

Los fundadores de Bentley Systems, Keith y Greg Bentley, y el director de ES(D)G de Bentley, Rodrigo Fernandes, revisaron las credenciales irrefutables de 18 galardonados seleccionados de 230 organizaciones que presentaron nominaciones para el programa anual de los PremiosGoing Digital Awards in Infrastructure de la empresa. El director de Aceleración, Santanu Das, reconoció a tres organizaciones galardonadas, respectivamente por: IoT de infraestructura, Empresa iTwin y Emprendedor iTwin. Nick Smallwood, director ejecutivo, en nombre de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos del Reino Unido, recibió el galardón Promotor de ES(D)G.

Los Fundadores galardonados de Year in Infrastructure 2021 son:

Galardonado de ES(D)G por Energía limpia y asequible Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd. Parque eólico offshore de Changle, zona C, Fujian Changle/Fuzhou, Fujian, China

Galardonado de ES(D)G por Acción climática Evides NV Estudio de caso sobre la optimización de la energía de bombeo y reducción de CO2 Rotterdam, Países Bajos

Galardonado de ES(D)G por Ciudades y comunidades sostenibles GenMap Modelado de árboles y extracción de características a través de mapeo móvil Mendoza, Argentina

Por Revisión del diseño en 4D PT MRT JAKARTA (PERSERODA) MRT Jakarta Fase II Yakarta, Indonesia

Por Avance de gemelos digitales 4D WSB TH 169: Redefinir el río Elk Río Elk, Minnesota, Estados Unidos

Por Gemelos digitales operados CNOOC Energy Development Design and R&D Center Proyecto de gemelo digital de la plataforma de recolección y transporte de petróleo en Offshore FPSO Mar de la China Meridional, Provincia de Cantón, China

Por Éxito colaborativo Wood Portal Colaborativo de la Comunidad Digital de Wood Bentley Reino Unido

Por Colaboración integral CES_SDC Pte Ltd y AECOM Singapore Pte Ltd Planta de recuperación de agua de Tuas, Contrato C4A, BioSolids & Digesters Singapur

Por Proyecto de gemelo digital integral China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd. Aplicación de la tecnología BIM en el diseño del ferrocarril de alta velocidad entre Xi'an y Shiyan Xi'an, Lantian, Shangluo, Shanyang y Shiyan; Shaanxi y Hubei; China

Por Adaptación digital AFRY & Tyréns Consortium East Link Estocolmo, Suecia

Por Integrador digital Mott MacDonald y la red nacional London Power Tunnels 2 Londres, Reino Unido

Por Investigación y desarrollo de gemelos digitales Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. La aplicación de la tecnología de gemelos digitales en el ciclo de vida completo de los proyectos de energía eólica en Offshore Pekín, China

Por Promotor de ES(D)G Nick Smallwood (en nombre de la Autoridad de Infraestructura y Proyectos) Autoridad de Infraestructura y Proyectos Reino Unido

Por Preparación global para el futuro Brigantium Engineering ITER: Actividades in situ para armado de Tokamak Saint-Paul-lès-Durance, Bouches-du-Rhône, Francia

Por Digitalización en la educación Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios N.º 33 Taller de la metodología BIM del CETIS 33 Ciudad de México, México

Por IoT de infraestructura GZA GeoEnvironmental Estados Unidos

Por Empresa iTwin Consilience Analytics Estados Unidos

Por Empresario iTwin SewerAI Estados Unidos

Por Gemelos digitales nacionales Singapore Land Authority Promoción del mapeo de la realidad 3D nacional de Singapur para un mundo cambiante Singapur

Por Ejecución a prueba de pandemias PT HUTAMA KARYA (PERSERO) Modificación de Surabaya: Intercambio de carreteras con peajes en Gresik Surabaya, Java Oriental, Indonesia

Por Visibilidad de desarrollo de proyectos Zachry Industrial, Inc., una empresa del grupo Zachry Proyecto de exportación Golden Pass LNG Sabine Pass, Texas, Estados Unidos

Por Invención de virtuoso NP singh GMW Pvt. Ltd. India

Para ver las descripciones del proyecto y acceder a las imágenes, visite la página web de los Fundadores galardonados. Las descripciones detalladas de todos los proyectos nominados se publicarán en las versiones impresas y digitales del 2021 Infrastructure Yearbook de Bentley a principios de 2022. Para revisar las ediciones anteriores de esta publicación, acceda a los Infrastructure Yearbooks de Bentley.

Vea las sesiones ejecutivas y las presentaciones de los finalistas de los Premios Going Digital Awards del evento virtual Year in Infrastructure y Going Digital Awards 2021 a pedido aquí.

