Bentley Systems emite convocatoria de nominaciones para los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2023

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), compa√Ī√≠a de software de ingenier√≠a en infraestructuras , anunci√≥ hoy su convocatoria de nominaciones para los PremiosGoing Digital Awards in Infrastructure 2023. Estos premios, que son valorados por jurados independientes conformados por expertos de la industria, reconocen proyectos de infraestructura para avanzar hacia la digitalizaci√≥n. El plazo para las nominaciones hasta es el 8 de mayo del 2023.

Participe en los Premios Going Digital Awards in Infrastructure para obtener reconocimiento por los avances digitales en infraestructura. Imagen cortesía de Bentley Systems.

Invitamos a los usuarios del software de Bentley a ingresar sus proyectos en el programa Going Digital Awards in Infrastructure, sin importar en qu√© fase se encuentre el proyecto: preconstrucci√≥n/conceptual, dise√Īo, construcci√≥n u operaciones. Los tres finalistas que se elijan para cada categor√≠a de premios, ganan un viaje a Singapur para asistir a Year in Infrastructure y el evento de Going Digital Awards, como invitados de Bentley Systems. Los finalistas presentar√°n sus proyectos ante los jueces, los l√≠deres de opini√≥n de la industria y ante m√°s de 100 miembros de los medios de comunicaci√≥n como parte de la conferencia.

Las categorías de los PremiosGoing Digital Awards in Infrastructure incluyen:

Estas obras o proyectos muestran avances innovadores, así como impactos medibles en infraestructura y sostenibilidad. Pueden ser reconocidos por su impacto económico y por el uso innovador del software de Bentley, incluidos la plataforma iTwin y los gemelos digitales de infraestructura, el modelado 4D, el Internet de las cosas para infraestructura y la inteligencia artificial. Las obras o proyectos también pueden ser reconocidos por los avances que fortalecen los objetivos de desarrollo sostenible en términos de la acción por el clima, la transición y la eficacia energéticos, la circularidad de los recursos de la tierra y del agua, y las comunidades saludables.

Adem√°s de los premios jurados, los fundadores de Bentley participar√°n en proyectos selectos que representen a organizaciones o individuos cuyas empresas contribuyan notablemente al avance de la infraestructura o a los objetivos de desarrollo ambiental y social.

Cada proyecto nominado para un premio recibe reconocimiento a través de la comunidad global de infraestructura de las siguientes maneras:

Para obtener información adicional sobre los Premios Going Digital Awards 2023, o para nominar un proyecto, visite el sitio web de los Going Digital Awards in Infrastructure.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es laempresa desoftware de ingenier√≠a de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura del mundo, sustentando tanto la econom√≠a global como el medioambiente. Nuestras soluciones de software l√≠deres en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tama√Īos para el dise√Īo, la construcci√≥n y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarril y tr√°nsito, agua y aguas residuales, obras p√ļblicas y servicios p√ļblicos, edificios y campus, miner√≠a e instalaciones industriales. Nuestras ofertas, impulsadas por la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura, incluyen las aplicaciones MicroStation y Bentley Open para modelado y simulaci√≥n,el software de Seequent para geoprofesionales y Bentley Infrastructure Cloud que abarca ProjectWise para la entrega de proyectos, SYNCHRO para gesti√≥n de la construcci√≥n y AssetWise para operaciones de activos. Los 5,000 colegas de Bentley Systems generan ingresos anuales de m√°s de mil millones de d√≥lares en 194 pa√≠ses.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent y SYNCHRO son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

