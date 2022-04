Bentley Systems publica la convocatoria para presentar nominaciones a los Going Digital Awards in Infrastructure 2022

Exton, pa.--(business wire)--abr. 13, 2022--

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa creadora de software para la ingeniería de infraestructura, comunicó el día de hoy su convocatoria para presentar nominaciones a los Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Este programa de premiación, cuyas nominaciones son evaluadas por un jurado, celebra las obras o proyectos más ejemplares que representan avances de digitalización en infraestructura. La fecha límite para presentar nominaciones es el 23 de mayo del 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005993/es/

Pie de imagen: participe en los Going Digital Awards in Infrastructure 2022 para obtener reconocimiento global por los avances digitales en infraestructura. Imagen por Bentley Systems

Las categorías de los Going Digital Awards in Infrastructure incluyen:

Las categor√≠as de los Going Digital Awards in Infrastructure 2022 abarcan todo tipo de obras o proyectos, as√≠ como las distintas etapas de las obras de infraestructura: desde el dise√Īo hasta la construcci√≥n y el funcionamiento. Desde el 2004, el programa de premiaci√≥n de los Going Digital Awards in Infrastructure ha reconocido m√°s de 4,400 obras o proyectos de infraestructura m√°s sobresalientes del mundo. Con la participaci√≥n abierta a todos los usuarios del software de Bentley, es una premiaci√≥n √ļnica que tiene un alcance global, con nominaciones que representan, por lo general, a m√°s de 40 pa√≠ses.

Estas obras o proyectos muestran avances innovadores, así como impactos medibles en infraestructura y sostenibilidad. Pueden ser reconocidos por su impacto económico y por el uso innovador del software de Bentley, incluyendo la plataforma iTwin de Bentley, los gemelos digitales de infraestructura, el modelado 4D, el Internet de las cosas para infraestructura y la inteligencia artificial. Las obras o proyectos también pueden ser reconocidos por los avances que fortalecen los objetivos de desarrollo sostenible en términos de la acción por el clima, la transición y la eficacia energéticos, la circularidad de los recursos de la tierra y del agua, y las comunidades saludables.

Se invita a los usuarios a nominar sus obras o proyectos para los Going Digital Awards in Infrastructure, sin importar en qu√© fase se encuentren: planificaci√≥n o concepci√≥n del proyecto, dise√Īo del proyecto, construcci√≥n de la obra o el funcionamiento de la obra. Los finalistas de cada categor√≠a de los Going Digital Awards ser√°n reconocidos en la celebraci√≥n de los premios que se llevar√° a cabo en Londres durante el cuarto trimestre del 2022. Esta reuni√≥n exclusiva brinda una oportunidad para que los finalistas de los premios presenten sus avances en digitalizaci√≥n ante una concurrencia integrada por prensa, analistas y ejecutivos de infraestructura.

Además de los premios que se otorgan tras la evaluación que realiza el jurado, los fundadores de Bentley rendirán homenaje a aquellas obras o proyectos que trasciendan el enfoque más limitado de las categorías individuales, ya sea por el uso excepcionalmente innovador del software de Bentley o por fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible.

Cada obra o proyecto que se nomina para un premio recibe reconocimiento en toda la comunidad global de infraestructura. A través del programa de premiación de los Going Digital Awards in Infrastructure, los participantes podrán:

Para obtener información adicional sobre el programa de premiación de los Going Digital Awards 2022, o bien para nominar un obra o proyecto, visite el sitio web de los Going Digital Awards in Infrastructure.

Vea este video para descubrir por qué debería nominar su obra o proyecto en los Going Digital Awards in Infrastructure.

##

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es una empresa creadora de software para la ingenier√≠a de infraestructura. Proporcionamos software innovador para mejorar la infraestructura mundial, lo que apoya la econom√≠a global y preserva el medio ambiente. Nuestras soluciones de software l√≠deres en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tama√Īos para el dise√Īo, la construcci√≥n y el funcionamiento de carreteras y puentes, redes ferroviarias y de transporte, red de agua y aguas residuales, obras y servicios p√ļblicos, edificios y recintos, instalaciones mineras e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para modelado y simulaci√≥n, ProjectWise para la ejecuci√≥n de proyectos, AssetWise para el rendimiento de activos y redes, el portafolio de software l√≠der en geociencias de Seequent y la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems tiene entre sus filas a m√°s de 4,500 colegas y genera ingresos anuales de m√°s de 1,000 millones de d√≥lares en 186 pa√≠ses.

https://www.bentley.com/es

© 2022 Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise y Seequent son marcas comerciales o marcas de servicio registradas o no registradas de Bentley Systems, Incorporated, o de una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220411005993/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

Síganos en Twitter:

@BentleySystemsES

Keyword: united states north america pennsylvania

Industry keyword: manufacturing audio/video other technology software urban planning networks internet building systems electronic design automation data management architecture technology other energy construction & property utilities oil/gas alternative energy energy engineering

SOURCE: Bentley Systems, Incorporated

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/13/2022 07:57 pm/disc: 04/13/2022 07:57 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220411005993/es