Bentley Systems publica la convocatoria para presentar nominaciones a los Premios Going Digital Awards in Infrastructure 2025

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy que las nominaciones para los Premios Going Digital Awards 2025 ya están abiertas. Este prestigioso programa mundial reconoce los mejores avances digitales en la entrega y el rendimiento de infraestructura. Jurados independientes, compuestos por líderes de opinión y expertos en su campo, seleccionan a los ganadores de entre los proyectos de infraestructura más extraordinarios del mundo. La fecha límite para las nominaciones es el 31 de marzo de 2025.

Winners of the 2024 Going Digital Awards celebrate their accomplishments. Nominations are now open for the 2025 awards. Image courtesy of Bentley Systems.

Por más de 20 años, el programa de premiación ha reconocido a más de 5250 de las obras de infraestructura más destacadas del mundo. Este programa global está abierto a todos los usuarios del software de Bentley, y se alienta a presentar nominaciones en una variedad de categorías que abarcan todo tipo de proyectos y etapas de infraestructura, desde el diseño y la construcción hasta las operaciones.

Se elegirá a tres finalistas en cada una de las doce categorías de premios. Los finalistas asistirán a la Conferencia Year in Infrastructure y Premios Going Digital Awards de Bentley en Ámsterdam, del 14 al 15 de octubre de 2025, como invitados de Bentley. Como parte de la conferencia, los finalistas ganarán un viaje al Evento Year in Infrastructure y Premios Going Digital Awards para presentar sus proyectos ante un jurado independiente compuesto por pares de la industria y miembros clave de la prensa. Además de los premios del jurado, los fundadores de Bentley otorgarán distinciones a proyectos selectos que representen a organizaciones o personas que hacen contribuciones significativas al avance de la infraestructura. Los ganadores se anunciarán el 15 de octubre durante la ceremonia de los Premios Going Digital Awards.

Las categorías de los Premios Going Digital Awards 2025 incluyen:

Puentes y túneles​

Ciudades, campus e instalaciones

Construcción​

Producción energética

Modelado geoespacial y de realidad

Ejecución de proyectos​

Red ferroviaria y de transporte​

Carreteras y autopistas​

Ingeniería estructural​

Modelado y análisis del subsuelo​

Transmisión y distribución​

Agua y aguas residuales​

Los proyectos de los Premios Going Digital Awards también se presentarán en el Anuario Infrastructure Yearbook de Bentley que se distribuye a una audiencia internacional compuesta por funcionarios gubernamentales, personas influyentes de la industria, medios de comunicación, analistas de la industria y usuarios de Bentley.

Para obtener más información sobre el programa de los Premios Going Digital Awards, o para nominar un proyecto, visite el sitio web Going Digital Awards in Infrastructure.

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Brindamos software innovador para mejorar la infraestructura del mundo mediante el sustento de la economía global y la conservación del medioambiente. Nuestras soluciones de software líderes en la industria son utilizadas por profesionales y organizaciones de todos los tamaños para el diseño, la construcción y el funcionamiento de carreteras y puentes, vías ferroviarias y transporte, redes de agua y aguas residuales, obras y servicios públicos, edificios y campus, e instalaciones industriales y mineras. Nuestras ofertas, impulsadas por la plataforma iTwin para gemelos digitales de infraestructura, incluyen las aplicaciones MicroStation y Bentley Open para el modelado y la simulación, el software de Seequent para geoprofesionales y Bentley Infrastructure Cloud que abarca ProjectWise para la ejecución de proyectos, SYNCHRO para la gestión de la construcción y AssetWise para operaciones de activos. Los 5200 colegas de Bentley Systems generan ingresos anuales de más de mil millones de dólares en 194 países.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, Bentley Open, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, SYNCHRO y Seequent son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad absoluta.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250217152714/es/

CONTACT: Para obtener más información, póngase en contacto con:

Bentley Press: Chris Phillips,PR@news.bentley.com

Inversionistas: Eric Boyer,IR@bentley.com

