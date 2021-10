Benzema: "Claro que me gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, ha remarcado que le "gustaría jugar con Mbappé" en el club blanco, pero que la situación actual hace que deban "respetar" al Paris Saint-Germain, ya que su compañero de selección no será libre para negociar su futuro hasta el 1 de enero.

"Yo disfruto con Mbappé en la selección, pero en el futuro, ¿por qué no? Es un gran jugador, pero tenemos que respetar a su club. Claro que me gustaría jugar con él en el Madrid, ya lo he dicho antes", indicó Benzema en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.

Respecto a la posibilidad de ganar el Balón de Oro, premio al que opta como finalista, reconoció que "es un trofeo que todos los jugadores tienen en su cabeza". "Para mí es un trofeo que desde pequeño pienso en él, pero si estoy cerca ha sido por el trabajo con mis compañeros. Es un premio de todos si me puedo acercar a ganarlo", dijo.

En cuanto a la Liga de Naciones conquistada con la selección francesa, al atacante subrayó que "significa mucho" para él. "Es el primer trofeo con mi país y estoy muy orgulloso de todo el trabajo después de cinco o seis años sin ir a la selección. Me pone muy feliz porque ha sido muy duro, no solo física, también psicológicamente", recordó.

Por último, avisó de que el próximo partido de su equipo ante el Shakhtar Donetsk es "determinante". "Tenemos que ir ahí y ganar después de la derrota contra el Sheriff, que fue muy dura. Tenemos que ganar y después el Clásico es diferente, pero también muy importante para nosotros", acabó.