Benzema: "Estoy muy orgulloso del regreso a Francia y de la confianza que me han dado"

El jugador del Real Madrid Karim Benzema se mostr贸 "muy orgulloso" de su regreso a la selecci贸n francesa tras ser incluido este martes en la lista de 26 convocados para la pr贸xima Eurocopa y destac贸 la "confianza" que le ha otorgado nuevamente el seleccionador Didier Deschamps.

"Estoy muy orgulloso de este regreso a la Francia y de la confianza que me han dado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el d铆a a d铆a", escribi贸 Benzema en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia.

El '9' madridista no juega con la selecci贸n 'bleu' desde el 8 de octubre de 2015, cuando marc贸 dos goles y dio una asistencia ante Armenia en un partido amistoso. Sin embargo, aquel d铆a ya fue pitado por su propia afici贸n en Niza tras su implicaci贸n en el 'caso Valbuena'.

El seleccionador Didier Deschamps dej贸 de convocarle y cinco a帽os y siete meses despu茅s ha cambiado de opini贸n tras la gran temporada del jugador del Real Madrid, autor de 29 goles y ocho asistencias este curso en 45 encuentros. As铆 lo confirm贸 este martes ante los medios.

"Nos vimos, discutimos durante mucho tiempo (...), tuve una larga reflexi贸n y despu茅s tom茅 una decisi贸n", indic贸 Deschamps tras ofrecer la lista para la Eurocopa de este verano. Benzema lucir谩 el dorsal n煤mero 19 seg煤n ha avanzado el diario 'L'Equipe', el mismo n煤mero que ya port贸 en su etapa como jugador del Olympique de Lyon.

Europa Press