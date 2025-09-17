LA NACION

Berenberg inicia cobertura de Indra con recomendación de "comprar" ante el crecimiento en defensa

** Berenberg inicia la cobertura de Indra en "comprar", calificando su valoración de "demasiado barata para ser ignorada", dado el potencial de crecimiento de su negocio de defensa

** Establece un precio objetivo de 41 euros, un 20% por encima del precio de cierre de la sesión anterior

** Berenberg espera que las ventas de defensa en 2026 se sitúen en 1760 millones de euros, lo que implica una tasa de crecimiento interanual de las ventas orgánicas del 15% para el periodo 2023-2026, un 12% superior a la prevista por Indra en su última sesión de mercados de capitales

** "Creemos que el aumento de la cartera de pedidos debería proporcionar una mayor visibilidad sobre los ingresos de la compañía en los próximos años", afirma

** También estima que su unidad de servicios de TI Minsait puede ampliar sus márgenes, impulsada por una mayor eficiencia de costes y un mejor mix de ingresos (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Paula Villalba)

