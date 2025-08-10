Bergner Europe prevé cerrar 2025 con ventas de 160 millones e impulsar MasterPro a través de alianzas

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Bergner Europe, multinacional dedicada al menaje de cocina que cuenta con marcas como MasterPro, Bergner y San Ignacio, entre otras, prevé cerrar 2025 con una facturación de 160 millones de euros, impulsado por su apuesta de integrar diseño e innovación en sus productos y con alianzas con empresas como Inditex, Aldi o Lidl y chefs con estrella Michelin para llegar a más consumidores. En concreto, Bergner Europe elevó un 15% su facturación en 2024, hasta superar los 150 millones de euros, mientras que para este ejercicio, en el que celebran su 25 aniversario, son "optimistas", ya que a cierre de abril el volumen del negocio ya estaba creciendo. "Este crecimiento implica estar más preparados en todos los ámbitos y mejorar tanto nuestras operaciones como nuestros equipos y tecnología. También financieramente estamos dando pasos seguros y preparando la compañía para nuevos retos", ha explicado en declaraciones a Europa Press el CSO de Bergner Group, Alberto Forcano.

En el grupo, España se ha convertido en una parte "clave" del negocio, ya que representa al menos el 45% del volumen europeo. "España es donde marcas como San Ignacio tienen gran implantación histórica. Además, en Zaragoza está el 'hub' logístico y operativo para Europa y Latinoamérica, con un total 155 empleados, oficinas, showroom y almacén principal", ha recalcado Forcano, que recuerda que en Madrid cuentan con instalaciones para campañas y producto estacional.

Además, en este crecimiento de la compañía, MasterPro, la enseña premium del Grupo Bergner, se ha convertido en una de las "marcas clave" del grupo, ya que juega un "papel muy destacado en la facturación". "MasterPro representa el segmento más premium, muy fuerte en innovación, calidad y diseño. Además, es central en la expansión europea y está ganando cuota de mercado rápidamente", ha destacado.

De esta forma, MasterPro se marca el objetivo de redefinir el arte de cocinar y el diseño en el hogar, ya que sus productos son el resultado de una sinergia entre chefs profesionales, escuelas culinarias y diseñadores industriales, garantizando una propuesta de valor que une la innovación tecnológica con un estilo sofisticado, adaptándose a las tendencias del mercado y a las necesidades reales del consumidor.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

A pesar de que las sartenes se mantienen como el producto más vendido y universal de Bergner, Forcano ha recordado que si hace años lo más demandado eran las batidoras, grills o tostadoras, el mercado ha evolucionado "notablemente y los hábitos del consumidor también". "En los últimos años, el auge de las freidoras de aire, los robots de cocina y el café en monodosis ha abierto nuevas y grandes oportunidades de negocio. Han generado incluso categorías adicionales de productos relacionados como utensilios y accesorios", ha subrayado.

"Actualmente, la tecnología y la innovación son factores clave en el sector del pequeño electrodoméstico.

Estamos trabajando en ámbitos que antes parecían inimaginables, como el uso de inteligencia artificial (IA) para identificar alimentos y ajustar los tiempos de cocción, así como la integración total de utensilios de cocina con aplicaciones y dispositivos móviles", ha explicado. En este contexto, el CSO de Bergner Group ha avanzado que colabora con Be Cordless para desarrollar una "nueva tecnología de inducción" que permite crear electrodomésticos sin cables ni baterías. "La apuesta es clara por aparatos más eficientes, seguros y sostenibles, que respondan a una cocina cada vez más integrada en el hogar", ha recalcado. "La innovación es uno de los pilares fundamentales de Bergner. Se busca crear productos con alto valor añadido, adelantándose a las necesidades de los hogares y alineándose con la sostenibilidad y la funcionalidad", ha reconocido Forcano a Europa Press.

ALIANZAS CON ALDI, INDITEX O LIDL

Por otro lado, el directivo de Bergner Group ha destacado la importancia del grupo para crecer a través también de alianzas con "grandes retailers" como Aldi, Carrefour, Lidl, Walmart o Inditex, además de desarrollar productos con marcas como Magefesa, Fagor o Thermomix. "En paralelo, mantenemos acuerdos con chefs de renombre como Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Carlos Maldonado, quienes son embajadores de marca", ha asegurado a Europa Press.

No obstante, Bergner Europe trabaja en que MasterPro vaya adquiriendo "más protagonismo" en el mercado, por lo que cada vez hay más alianzas con esta marca "relativamente nueva" que nació hace cinco años. "Estas alianzas refuerzan la visibilidad y prestigio de MasterPro y permiten una conexión más directa con el consumidor", ha indicado.

De esta forma, Forcano ha avanzado que la multinacional está "explorando activamente" nuevas oportunidades estratégicas, incluidas adquisiciones en sectores digitales, tecnológicos y logísticos, especialmente en países como Francia y Estados Unidos.