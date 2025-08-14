Berizzo en León y Milito en las Chivas, urgidos de resultados en el fútbol mexicano

Asfixiados por las críticas provocadas por los malos resultados, los argentinos Eduardo Berizzo y Gabriel Milito buscarán con León y Guadalajara, respectivamente, una bocanada de aire en la quinta fecha del torneo Apertura 2025 mexicano.

Berizzo, en su tercer torneo como adiestrador de La Fiera, y Milito, recientemente contratado como DT de las Chivas, necesitan conseguir ante Necaxa y Juárez, respectivamente, triunfos que les permitan salir a flote en medio de los severos cuestionamientos, que se intensificaron tras quedar eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup.

La quinta fecha se pondrá en marcha el viernes con dos partidos, entre ellos la visita del León al Necaxa, dirigido por el también argentino Fernando Gago.

El fin de semana pasado, el León sufrió su tercera derrota en el torneo —segunda consecutiva— al caer de local 3-1 con el Monterrey y quedó en el decimoquinto lugar entre 18 equipos.

El tropiezo fue más llamativo por la repentina ausencia del astro colombiano James Rodríguez. "Tenía una dolencia y se sentía incómodo", explicó Berizzo.

Respecto a la crisis de resultados que atraviesa su equipo, Berizzo no ha tenido más remedio que ponerle el pecho a las balas.

"Me hago responsable de este momento que no es bueno, pongo la cara, no hay excusa ni explicación que valga. Cuando pierdes, el entrenador es el responsable", admitió.

El Necaxa, por su lado, está tratando de despuntar en su primer torneo bajo el mando de Gago y actualmente es octavo con cinco puntos en cuatro partidos.

Chivas condenadas por detalles

El sábado, Milito y sus Chivas recibirán en el estadio Akron a los Bravos de Juárez, que se encuentran en la parte baja de la clasificación.

Con Milito, el Guadalajara ha conseguido apenas tres puntos, aunque tiene un partido pendiente. La jornada anterior perdió 1-0 ante el Santos, en una visita en la que desperdició oportunidades de gol, incluido un penal.

"Estamos bien jodidos, merecíamos más", se sinceró Milito. "Tenemos buenos pasajes en los partidos, pero los detalles nos condenan".

Para Milito, la presión derivada de la eliminación en la Leagues Cup y el mal paso en la liga local, "es demasiado castigo".

Con dos puntos, los Bravos, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, lucen como un rival a modo para que las Chivas resurjan en el Apertura y compitan conforme exigen su jerarquía y popularidad en el fútbol mexicano.

"Debemos arreglar esto rápido. Estoy convencido de que los buenos resultados llegarán. Este club es para valientes.

Los jugadores tienen valentía y yo también pongo la mía", remató Milito.

La quinta fecha es la siguiente:

- Viernes

Puebla-Atlético San Luis

Necaxa-León

- Sábado

Guadalajara-Juárez

Pachuca-Tijuana

Tigres-América

Cruz Azul-Santos

Toluca-Pumas

- Domingo

Querétaro-Atlas

Monterrey-Mazatlán

Posiciones:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Pachuca 12 4 4 0 0 10 2 8

2. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

3. Toluca 9 4 3 0 1 12 7 5

4. Monterrey 9 4 3 0 1 7 5 2

5. Cruz Azul 8 4 2 2 0 9 5 4

6. América 8 4 2 2 0 6 3 3

7. Santos 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Necaxa 5 4 1 2 1 6 6 0

9. Mazatlán 5 4 1 2 1 4 4 0

10. Tijuana 5 4 1 2 1 5 6 -1

11. Pumas 4 4 1 1 2 5 7 -2

12. Atlas 4 4 1 1 2 7 11 -4

13. Guadalajara 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Atlético San Luis 3 4 1 0 3 5 7 -2

15. León 3 4 1 0 3 3 8 -5

16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8

17. Juárez 2 4 0 2 2 2 5 -3

18. Querétaro 0 4 0 0 4 1 7 -6