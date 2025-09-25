Berizzo y Lozano se juegan el puesto en el fútbol de México

Victorias para mantenerse en el cargo. Esa será la consigna con la que el argentino Eduardo Berizzo, técnico del León, y el mexicano Jaime Lozano, entrenador del Pachuca, encararán la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Berizzo y los suyos (10°) abrirán la fecha el viernes en casa del Juárez (7°), mientras que Lozano y compañía (8°) recibirán el sábado al Atlético San Luis (12°).

Los dos timoneles están en la cuerda floja a causa de resultados decepcionantes, que han provocado reclamos de sus aficiones y dirigentes.

Pachuca y León, ambos propiedad del Grupo Pachuca, navegan la mitad de la tabla y, de momento, tienen derecho a jugar el play in (repechaje).

Una Fiera aporreada

El León ha tenido una marcha irregular y no ha podido hilar dos victorias seguidas.

La crisis de la Fiera estalló en la novena jornada cuando fue goleada 5-0 en su visita al Tijuana, un partido en el que Berizzo no pudo contar con el astro colombiano James Rodríguez por lesión.

"Ante un resultado así es poco lo que puedo explicar", admitió el argentino. "Para nosotros esto tiene que ser un antes y un después".

El 10 de la selección Colombia reapareció a lo grande a mitad de semana, cuando su cuadro empató en casa con Mazatlán (2-2).

James anotó un gol y dio una asistencia para firmar una ventaja parcial de 2-0, pero en un lapso de cinco minutos, entre el 61 y el 65, los Cañoneros arrancaron la igualdad.

La dolorosa paridad enfureció a los aficionados leoneses, que al unísono gritaron: "¡Fuera Berizzo, fuera Berizzo!".

"La gente siempre manifiesta su descontento y el entrenador es el blanco ideal", apuntó el DT, quien confía en enderezar el rumbo.

"Siempre soy optimista, aún en los malos momentos encuentro cosas para destacar, recuperar y resurgir. Es fútbol, no es un drama", sostuvo.

Los Tuzos, extraviados

El Pachuca tuvo un inicio prometedor con cuatro victorias consecutivas que lo treparon como líder, pero después entró en una racha de seis jornadas sin ganar.

En la novena fecha, los Tuzos cayeron sorpresivamente como locales por 2-0 ante el Querétaro, equipo de la parte baja de la tabla.

Al término de ese partido, el presidente del club, Armando Martínez, bajó del palco al vestidor para hablar con los jugadores, a quienes les recriminó con dureza su actitud en la cancha y la baja asistencia en el estadio Hidalgo.

"Él puede hacer lo que quiera, es su equipo, y todos los días pone la cara para que hagamos lo que este club ha venido haciendo a lo largo de su historia", dijo Lozano días después del regaño del dirigente.

A media semana, por la décima fecha, el Pachuca rescató a domicilio un empate 2-2 ante Puebla.

"Nos sentimos en deuda con la directiva, porque en el fútbol mexicano es poca gente la que confía en los procesos.

“Podemos y debemos estar mejor”, añadió el DT.

Aparte del futuro de Berizzo y Lozano, en la jornada, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón defenderá el domingo el liderato en predios del Tijuana (6°), del timonel uruguayo Sebastián "Loco" Abreu.

El América (4º) del atacante francés Allan Saint-Maximin y los Pumas (9º) del portero costarricense Keylor Navas sostendrán el sábado un nuevo episodio de su apasionada rivalidad.

--Undécima jornada:

-Viernes:

Juárez-León

Puebla-Guadalajara

-Sábado:

Pachuca-Atlético San Luis

Atlas-Necaxa

Monterrey-Santos

Toluca-Mazatlán

América-Pumas

-Domingo:

Querétaro-Tigres

Tijuana-Cruz Azul

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 24 10 7 3 0 21 12 9

2. Toluca 22 10 7 1 2 28 13 15

3. Monterrey 22 10 7 1 2 22 17 5

4. América 21 10 6 3 1 19 10 9

5. Tigres 19 10 5 4 1 19 9 10

6. Tijuana 16 10 4 4 2 19 11 8

7. Juárez 15 10 4 3 3 13 12 1

8. Pachuca 14 10 4 2 4 13 12 1

9. Pumas 13 10 3 4 3 13 13 0

10. León 12 10 3 3 4 10 16 -6

11. Guadalajara 11 10 3 2 5 14 17 -3

12. Atlético San Luis 10 10 3 1 6 15 16 -1

13. Santos 10 10 3 1 6 13 17 -4

14. Necaxa 9 10 2 3 5 9 17 -8

15. Mazatlán 8 10 1 5 4 12 17 -5

16. Querétaro 8 10 2 2 6 11 18 -7

17. Atlas 7 10 1 4 5 15 24 -9

18. Puebla 5 10 1 2 7 9 24 -15

str/raa/