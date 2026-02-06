Berkeley Energía reclama US$1.250 millones a España por un proyecto de uranio

6 feb (Reuters) - La empresa australiana Berkeley Energía anunció el viernes que había presentado una demanda por valor de unos US$1.250 millones contra España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, por encima de la petición anterior, en relación con el bloqueo del proyecto de uranio de Salamanca.

El grupo minero afirmó que su filial, Berkeley Exploration, presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) e incluyó antecedentes fácticos sobre el proyecto y la disputa, declaraciones de testigos clave, una evaluación de los daños y otros informes.

La empresa presentó inicialmente una solicitud de arbitraje en mayo de 2024 para reclamar US$1.000 millones en concepto de daños y perjuicios al Gobierno español, después de que este se negara a conceder la aprobación definitiva para su proyecto de mina de uranio.

El proyecto, situado cerca de Salamanca, recibió la aprobación preliminar en 2013, pero el Ministerio de Energía español denegó la aprobación definitiva en 2021 y de nuevo en 2023.

Berkeley había acusado al Gobierno en 2024 de infringir sus derechos en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo internacional diseñado para promover la seguridad energética a través de un mercado energético más abierto y competitivo.

España tiene hasta julio de 2026 para responder al escrito de demanda, según informó la empresa en un comunicado el viernes.

(Información de Sherin Sunny en Bangalore; edición de Vijay Kishore y Rashmi Aich; edición en español de Jorge Ollero Castela)