Berkshire Hathaway Specialty Insurance nombra a Constanza Gállegos Directora General en España

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha anunciado hoy la incorporación de Constanza Gállegos a su equipo directivo en Europa como Directora General de España.

"BHSI se ha expandido rápidamente, aportando continuidad y estabilidad a los clientes de toda Europa", comenta Chris Colahan, director de Europa de BHSI. "Con su amplia experiencia en el sector y sus relaciones, Constanza desempeñará un papel fundamental en la aceleración de nuestro crecimiento en España y estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo", añade.

Constanza cuenta con 24 años de experiencia en el sector asegurador, tanto en España como en Europa. Recientemente, ha sido directora de distribución para Europa de QBE Insurance, donde pasó 14 años en puestos de creciente responsabilidad. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas.

Constanza tiene su sede en la oficina de BHSI en Madrid y se puede contactar con ella en el número de teléfono +34 671 543 523 o en el correo electrónico constanza.gallegos@bhspecialty.com

En Europa, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera como Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) y Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI es una empresa de actividades designadas domiciliada en Irlanda, número de registro 636883 y oficina registrada en One Grant's Row, Dublín D02 HX96. BHEI es una filial de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una corporación domiciliada en Nebraska (EE.UU.), que proporciona seguros de propiedad comercial, siniestralidad, responsabilidad profesional de la salud, líneas ejecutivas y profesionales, responsabilidad transaccional, garantías, marítimo, viajes, programas, accidentes y salud, “stop loss” médicos y seguros de propietarios y multinacionales y es una filial de Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Inglaterra y Gales, número de registro 3230337 y oficina registrada en 8 Fenchurch Place, 4ª planta, Londres EC3M 4AJ, Reino Unido.BHSIC, BHILL y BHEI son parte del grupo de compañías de seguros National Indemnity de Berkshire Hathaway, que tienen calificaciones de solidez financiera de A++ de AM Best y AA+ de Standard & Poor's. Con sede en Boston, BHSI tiene oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianápolis, Irvine, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, San Ramón, Seattle, Stevens Point, Adelaida, Auckland, Brisbane, Colonia, Dubái, Dublín, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Múnich, París, Perth, Singapur, Sídney y Toronto.

