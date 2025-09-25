Berlín considera el plan de la UE para liberar fondos rusos destinados a Ucrania

BERLÍN, 25 sep (Reuters) -

El Gobierno alemán está abierto a un plan de la Unión Europea para liberar activos rusos congelados para Ucrania, dijo una fuente gubernamental a Reuters el lunes.

El plan de la UE consiste en enviar a Ucrania hasta 200.000 millones de euros del efectivo ruso retenido en un depositario belga

y sustituirlo por bonos respaldados por la UE, según un informe de Politico.

El plan, que ayudaría a financiar el apoyo a Ucrania en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con Kiev bajo la presidencia de Donald Trump, es probable que domine una cumbre informal de la UE en Copenhague la próxima semana.

Hasta ahora, la UE solo ha tomado los intereses generados por los activos rusos, que fueron congelados tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Alemania, la mayor economía de la UE y el segundo mayor respaldo militar de Ucrania, ha expresado anteriormente sus dudas jurídicas sobre cualquier propuesta de incautación total de los activos. Pero el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, indicó la semana pasada que Berlín estaba reconsiderando su postura sobre esta cuestión tan delicada desde el punto de vista jurídico.

"El Gobierno alemán está abierto al debate sobre las nuevas propuestas de la Comisión Europea", declaró la fuente gubernamental, sin confirmar los detalles exactos del plan.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el mayor patrocinador y proveedor de armas de Ucrania, pero Trump afirma que Europa debería asumir una parte mucho mayor de su propia carga de defensa.

(1 dólar = 0,8514 euros) (Información de Andreas Rinke; redacción de Friederike Heine; edición de Timothy Heritage; editado en español por Irene Martínez)