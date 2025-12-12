Berlín convoca al embajador ruso por el aumento de los ataques híbridos

BERLÍN, 12 dic (Reuters) - Berlín ha convocado al embajador de Rusia por lo que considera un enorme aumento de actividades híbridas amenazadoras, como campañas de desinformación, espionaje, ciberataques e intentos de sabotaje, según informó el viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

"Esta mañana hemos convocado al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos dejado claro que estamos siguiendo muy de cerca las acciones de Rusia y que tomaremos medidas contra ellas", dijo el portavoz Martin Giese durante una rueda de prensa. Las acusaciones se producen en un momento de gran preocupación en Europa por los presuntos "hackers" y espías rusos desde la invasión de Ucrania lanzada por Moscú en 2022.

La embajada rusa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters. El Kremlin ha dicho anteriormente que las acusaciones europeas de un sabotaje ruso o campaña híbrida son totalmente infundadas.

Un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en agosto de 2024 ha sido atribuido ahora al colectivo de rusos APT-28, también conocido como Fancy Bear, respaldado por el GRU, dijo el portavoz. Añadió que los intentos de influir en las elecciones alemanas a principios de este año se han vinculado definitivamente a Storm-1516, una operación de influencia prorrusa previamente observada en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y que fue investigada por las autoridades estadounidenses.

"El análisis de nuestros servicios muestra que la campaña difunde en varias plataformas investigaciones pseudo generadas artificialmente, secuencias de imágenes, sitios web pseudoperiodísticos y declaraciones de testigos", dijo el portavoz.

El Gobierno alemán ha acusado repetidamente a Moscú de llevar a cabo ciberataques.

El portavoz dijo que el Gobierno alemán decidirá nuevas medidas diplomáticas y políticas. (Información de Friederike Heine; edición de Matthias Williams, Kirsten Donovan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)