Berlín llama a colocar a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista

Wadephul también reafirmó la postura de Alemania sobre el futuro de la región: "La perspectiva de una solución de dos Estados es la mejor oportunidad para garantizar una vida de paz, seguridad y dignidad tanto para israelíes como para palestinos".

"En nuestra opinión, no existe otra perspectiva realista para una paz duradera. Por esta razón, la solución de dos Estados no debe verse obstaculizada", enfatizó.

El ministro también admitió sentirse "avergonzado" por el aumento del antisemitismo en Alemania y añadió: "Criticar al gobierno israelí no debería significar automáticamente criticar al Estado de Israel. Y mucho menos a todos los judíos".

"En Alemania, tenemos y seguimos teniendo la responsabilidad histórica de hacer esta distinción. Cada episodio de antisemitismo en Alemania debe impulsarnos a hacer más, no menos, para concienciarlo y conmemorarlo", completó (ANSA).