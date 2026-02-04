Berlín se echa atrás y ya descarta boicot al Mundial de fútbol

El gobierno alemán estimó este miércoles que un boicot al Mundial de fútbol en Estados Unidos no es "el camino correcto" para expresar desacuerdos con la política de Donald Trump, tras haber planteado esa posibilidad en momentos de tensión con la administración estadounidense.

"Los enfrentamientos políticos deben librarse en el terreno político y el deporte debe seguir siendo deporte", declaró en conferencia de prensa el portavoz del gobierno alemán, Steffen Meyer.

El gobierno alemán "no apoya" un boicot porque "el deporte no debe instrumentalizarse", añadió la ministra de Deportes, Christiane Schenderlein, al diario Süddeutsche Zeitung.

La ministra recordó además que la Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio) también se celebra en Canadá y México.

Tetracampeona mundial, la selección alemana no ha faltado a la mayor cita del fútbol desde la primera edición de la posguerra, en 1950.

En enero, en el punto álgido de las tensiones entre europeos y Washington por la voluntad declarada de Trump de anexionarse Groenlandia e imponer aranceles adicionales a los países europeos que se opusieran, fue la propia Schenderlein la que no excluyó un boicot.

"El gobierno federal respeta la autonomía del deporte" y la participación de la Mannschaft atañe "exclusivamente a las federaciones deportivas competentes, y no al mundo político", respondió entonces a la AFP.

Los llamados a boicotear la próxima Copa del Mundo aparecieron primero por las tensiones alrededor de Groenlandia y luego por la política antinmigración del gobierno estadounidense y los métodos de la policía de inmigración en Mineápolis, con dos manifestantes abatidos por agentes federales.

A finales de enero, fue el expresidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Sepp Blatter quien amplificó el llamado de un célebre abogado suizo anticorrupción a "evitar Estados Unidos" el próximo verano boreal.

Según la revista alemana Spiegel, el miércoles varios eurodiputados de izquierda escribieron a la confederación europea (UEFA) para pedirle que examine posibles sanciones, incluido el boicot, debido a las "medidas políticas" y la "retórica" del presidente estadounidense.

El lunes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su oposición a los boicots, que "simplemente contribuyen a más odio", dijo.