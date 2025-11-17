Berlín vincula la reanudación de exportaciones de armas a Israel al cumplimiento del alto el fuego

BERLÍN, 17 nov (Reuters) - La decisión de Alemania de reanudar las ventas de armas a Israel que habían sido suspendidas está supeditada al cumplimiento del actual alto el fuego y al suministro a gran escala de ayuda humanitaria, dijo el lunes un portavoz del gobierno.

Alemania, el segundo mayor exportador de armas a Israel después de Estados Unidos, anunció en agosto la suspensión de algunas exportaciones de armas a Israel, en medio de la creciente presión popular por la guerra de Gaza.

La decisión afectaba a armas y sistemas que podían utilizarse en Gaza, pero no a otros considerados necesarios para que Israel se defienda de ataques externos.

El alto el fuego entre Israel y Hamás "es la base de esta decisión, y esperamos que todos respeten los acuerdos alcanzados, lo que incluye el mantenimiento del alto el fuego", dijo el portavoz.

LA AYUDA HUMANITARIA DEBE CONTINUAR "A GRAN ESCALA"

"También significa que la ayuda humanitaria se proporcione a gran escala y que el proceso continúe de forma ordenada, tal y como se acordó", añadió.

Una vez que se levante la orden, Alemania volverá a revisar caso por caso las exportaciones de armas a Israel y seguirá examinando la evolución de la situación sobre el terreno, dijo otro portavoz el viernes.

Alemania mantiene su compromiso de apoyar una paz duradera entre Israel y los palestinos sobre la base de una solución de dos Estados y seguirá apoyando la reconstrucción de Gaza, añadió.

Alemania es uno de los partidarios más acérrimos de Israel, principalmente debido a su culpabilidad histórica por el Holocausto nazi, una política conocida como "Staatsräson".

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Alemania proporcionó el 30% de las principales importaciones de armas de Israel en 2019-2023, principalmente equipos navales, incluidas las fragatas de la clase Sa'ar 6 (fragatas ligeras MEKO A-100), que se utilizaron en la guerra de Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, elogió a Alemania por su decisión de levantar la orden en la red social X.

"Hago un llamamiento a otros gobiernos para que adopten decisiones similares, siguiendo a Alemania", escribió. (Reporte de Andreas Rinke; Escrito por James Mackenzie y Friederike Heine; Editado en Español por Ricardo Figueroa)