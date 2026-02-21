Berlinale, Oso de Oro para "Yellow letters" del director Ilker Catak

El Gran Premio del Jurado fue para Kurtulus, del director turco Emin Alper. El Oso de Plata del Jurado fue para "Queen at Sea", del director estadounidense Lance Hammer.

Wenders estuvo acompañado en el jurado por Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari y Ewa Puszczyńsk.

"Su película es una aterradora premonición de un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros propios países.

Nos ha conmovido a todos los que vemos las señales del despotismo en nuestro país o en nuestro vecindario. Esta película será comprendida en todo el mundo", dijo Wim Wenders, explicando la decisión del jurado de otorgar el Oso de Oro a "Yellow letters" del director alemán Ilker Catak. Wenders añadió: "Ha realizado una magnífica película contemporánea, impecable en sus diálogos, interpretaciones y en la forma de rodar y montar". (ANSA).