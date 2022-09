Berlusconi afirma que Putin ordenó la invasión de Ucrania "empujado" por su partido y sus ministros

El ex primer ministro italiano y presidente del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha afirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania "empujado" por su partido y sus ministros y ha agregado que, debido a esta situación, el mandatario "se inventó la operación especial".

"Putin ha caído en una situación verdaderamente difícil y dramática", ha señalado Berlusconi en una entrevista a la cadena de televisión italiana Rai 1, en la que ha señalado que "las dos repúblicas prorrusas fueron a Moscú, hablaron con todos, radio, prensa, televisión, gente del partido, ministros, y fueron a Putin y le dijeron: 'Zelenski ha incrementado los ataques de sus fuerzas contra las nuestras y nuestras fronteras. Hay 16.000 muertos. Por favor, defiéndenos'".

"Putin fue empujado a inventarse esta operación especial por el pueblo ruso, el partido, los ministros", ha subrayado Berlusconi, que ha afirmado que, según los planes de Moscú, "las tropas deberían haber llegado a Kiev en una semana y reemplazar el gobierno de Zelenski por uno de gente decente, para volver una semana después", según ha recogido la agencia italiana de noticias AdnKronos.

Así, ha resaltado que las fuerzas rusas "se encontraron con una resistencia inesperada por parte de las tropas ucranianas, que recibieron armas de todo tipo por parte de Occidente". "A día de hoy las muertes aumentas y la situación es difícil de controlar. No entiendo por qué, las tropas rusas están desperdigadas en Ucrania, cuando, en mi opinión, deberían haberse detenido en torno a Kiev", ha manifestado.

"Me siento mal cuando oigo hablar sobre muertos. Siempre he considerado que la guerra es la locura de las locuras. Viendo lo que está pasando ahora, con gente matando, considero que es algo inimaginablemente demencial", ha valorado Berlusconi, quien ha mostrado su respaldo al envío de armas a Ucrania. "No podemos, por ningún motivo, romper nuestra participación en la OTAN, la UE y con Estados Unidos", ha zanjado.