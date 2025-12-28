Bernabé critica a Feijóo por "14 meses de mentiras" sobre la dana: "Si le queda un mínimo de dignidad, debe dimitir"

VALÈNCIA, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) El 29 de octubre de 2024 fue el día más trágico de la Comunitat Valenciana y, a lo largo de estos 14 meses, hemos podido comprobar cómo se ha intentado mantener un relato que solo buscaba un fin: exonerar de una negligencia absoluta y despreocupación de un gobierno. "Fue terrible la gestión del 29 de octubre por parte de los máximos responsables de la protección de los ciudadanos y las ciudadanas, que es la Generalitat Valenciana, pero es doloroso, terrible, catastrófico y, sobre todo, humillante la gestión del Partido Popular durante estos 14 meses con engaños, con manipulaciones y con grandes mentiras de todas y cada una de las personas que representan al Partido Popular con su máximo representante a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo". Ha recalcado que la documentación publicada sobre la entrega de los whatsapps muestra que estaban a disposición y certificados el día 22 de diciembre. "¿Por qué no los entregó? ¿Qué estrategia puso en marcha el Partido Popular en su habitual manera de manipular la realidad y de engañar como herramienta básica de comunicación, cuando el 22 tenía la documentación y hasta el 24 por la tarde no lo presentan?", se ha preguntado. En la misma línea, la delegada ha planteado si "es realmente justo con las familias de las 230 víctimas que ese día, que por segunda vez desde el 29 de octubre de 2024 no iban a tener a sus familiares en su mesa en Navidad, intentar manipular y engañar de esa manera". En su opinión, Feijóo "no ha demostrado estar a la altura de la dignidad que requiere un responsable político" y "ha utilizado la nocturnidad, la Navidad y la alevosía para entregar unos mensajes que además están cortados, que además no muestran la realidad". En este punto, ha recriminado al dirigente 'popular' "no querer decir qué dijo él", algo que "tendría que explicar". "Los valencianos y las valencianas merecemos una respuesta y merecemos la verdad porque son 14 meses de mentiras, son 14 meses de sostener una mentira que él sabía que era así y hasta que no se le ha pedido un juzgado no ha dicho la verdad". "Dijo que estaba informado desde el día 28 en tiempo real y era mentira y ha aparecido esa información una y otra vez repetida en las televisiones", ha lamentado Bernabé, que ha apostillado. Para Bernabé, en los mensajes enviados por el expresident hay "un hecho indiscutible y es que el señor Mazón reconoce que había una colaboración permanente del Gobierno de España, que había una movilización del ejército, de la UME desde el primer momento". Por ello, ha cuestionado: "¿Qué le dijo el señor Feijóo que no quiere contar para que a los muy pocos días cambiara de estrategia el señor Mazón? ¿Qué le ha dicho en esos whatsapps el señor Feijóo al señor Mazón para que este dejara de agradecerle al presidente del gobierno su colaboración, su coordinación y su trabajo permanente y el despliegue de todos los ejércitos de este país?". La representante socialista ha deslizado que "en esos mensajes que el señor Feijóo esconde hay una estrategia política que este país debe conocer y, especialmente, los valencianos y los familiares de las víctimas". "QUE PIDA PERDÓN" "Yo le exijo a Feijóo que pida perdón a todos y cada uno de los familiares de las víctimas a los que les ha mentido a la cara, a todos los valencianos, pero también a todos los ejércitos de este país que estuvieron movilizados. El día 30, antes de que saliera el sol, había 1.200 efectivos de la UME que estaban trabajando en el territorio", ha instado. "Nosotros —ha continuado— somos plenamente conscientes del gran esfuerzo, de la gran catástrofe y de la dificultad de poder llegar a cada una de las casas en un momento tan difícil. Y eso es una de las primeras cuestiones que el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, cuando miró a los familiares a la cara, cosa que todavía no ha hecho nadie del Partido Popular, les dijo cómo habían sido los hechos y asumió también en primera persona que ojalá hubiéramos podido llegar desde el primer minuto". Y que ha hecho el Partido Popular, ha reiterado, "ha sido mentir sistemáticamente cuando hemos visto por escrito cómo Mazón sí decía que la movilización era efectiva". "Por lo tanto, el presidente del PP tiene que pedirle perdón a todas las familiares de las víctimas, a todos los valencianos y a las valencianas y por supuesto a los ejércitos de este país". En términos similares, ha considerado que si a Feijóo le queda "un mínimo de dignidad debe dimitir porque ha estado 14 meses sosteniendo una mentira con todo un partido popular y su maquinaria y además con una estrategia terrorífica de hacerlo un 24 por la tarde, para generar más dolor, más confusión e intentar salvaguardarse él y todas las mentiras que han sostenido durante este tiempo". Finalmente, ha reclamado a Feijóo que el 9 de enero acuda a declarar como testigo presencialmente al Juzgado de Catarroja "como hemos hecho todas las personas que queremos colaborar con la justicia. Y si no, pues será otra muestra más del desapego y el ninguneo al pueblo valenciano por parte de todo el Partido Popular", ha sentenciado.