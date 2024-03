El ex director ejecutivo de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone mostró este martes su apoyo al expiloto brasileño Felipe Massa, asegurando que hizo "lo correcto" al demandarle a él, a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y a la empresa de la F1 ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, en su reclamación del título de campeón del mundo de 2008.

"Si me hubiera preguntado, le habría dicho que lo correcto era demandar y dejar que un juez decidiera lo que está bien y lo que está mal", aseguró el ex CEO de la competición en declaraciones a la agencia PA Media.

No obstante, Ecclestone no quiso adivinar el futuro veredicto. "No puedo decir nada sobre el resultado ni sobre lo que ocurrirá. No tengo ni idea, no creo que nadie la tenga, pero desde su punto de vista, es mejor que un juez dicte sentencia. Será de más ayuda para él", valoró.

Massa presentó este lunes una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres a la FIA, a la empresa de la Fórmula 1 y a Ecclestone, en su reclamación del título de campeón del mundo de 2008. "Siempre dije que lucharía hasta el final. Como la FIA y la FOM -Formula One Management- han decidido no hacer nada, buscaremos reparación de esta injusticia histórica en los tribunales", señaló el expiloto.

El conocido como 'Crashgate' se desató al final de la temporada 2008, cuando a Massa se le escapó el título de Fórmula 1 por un solo punto; con ello, el británico Lewis Hamilton se convirtió en campeón.

Nelson Piquet Jr., entonces piloto de Renault, acusó a su ingeniero de ordenarle provocar un accidente durante el Gran Premio de Singapur 2008 para conseguir ventaja deportiva para su compañero de equipo, el español Fernando Alonso. Durante esa carrera, la aparición del coche de seguridad por el accidente del Piquet hizo que Massa terminara decimotercero, fuera de la zona de puntos.

En 2023, Bernie Ecclestone admitió durante una entrevista que supo ese mismo 2008 lo que había ocurrido en Singapur. Sin embargo, el entonces máximo responsable de la Fórmula 1 optó por guardar silencio para mantener la integridad de la competición. Tras conocer estas declaraciones, Massa pidió el reconocimiento del logro y una indemnización por daños y perjuicios, algo que ahora judicializa.