Bernstein rebaja la calificación de Redeia a "igual-ponderar" por su elevado WIP

** Bernstein rebaja la calificación del operador español de la red eléctrica Redeia a "igual-ponderar" desde "sobreponderar", citando un mayor Work in Progress (WIP) y retrasos en la aprobación de proyectos

** El bróker señala que el trabajo en curso es mucho mayor de lo esperado y añade que está mal remunerado hasta que los activos se pongan en servicio, lo que puede tardar entre 5 y 7 años

** Esto provoca un recorte de las previsiones del bróker para la base de activos regulados, los beneficios y los flujos de caja de la empresa

** Debido a los retrasos en los procesos de aprobación, se estima que Redeia solo ejecutará alrededor del 75% del plan de gastos de capital anunciado por el Gobierno

** Bernstein también ve difícil el crecimiento de los dividendos por acción, ya que la financiación del plan de inversiones podría requerir 1500 millones de euros en nuevos híbridos, lo que afectaría negativamente al BPA ajustado y al FFO

** De los 22 analistas que cubren Redeia, nueve valoran el valor como "fuerte compra" o "compra", 11 como "mantener" y dos como "fuerte venta" o "venta" (datos de LSEG)

(Información de Marta Serafinko en Gdansk)