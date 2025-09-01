LA NACION

Bernstein ve en Cirsa una "mina de oro" para la creación de valor, inicia con "sobreponderar"

Bernstein ve en Cirsa una "mina de oro" para la creación de valor, inicia con "sobreponderar"

** Bernstein inicia la cobertura del operador español de juegos de azar Cirsa Enterprises con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 20,2 euros y lo ve como una "mina de oro" para la creación de valor

** "La belleza de su modelo de negocio reside en su estrategia omnicanal, con grandes oportunidades a través de la expansión en internet, especialmente en América Latina", afirma Bernstein

** La transformación digital de Cirsa, junto con las adquisiciones selectivas y la continua innovación de productos, podría situarla en una buena posición para capitalizar la evolución de las preferencias de los consumidores y los entornos regulatorios, añade

** Bernstein espera que el ebitda de la empresa crezca a un ritmo de un solo dígito alto en los próximos años

** Tras la reciente salida a bolsa de Cirsa, el bróker la valora con un descuento del 30% respecto a su homóloga Lottomatica

** Barclays y Deutsche Bank también han iniciado la cobertura de Cirsa con recomendaciones de "sobreponderar" y "comprar", respectivamente

(Información de João Manuel Maurício; edición en español de Paula Villalba)

