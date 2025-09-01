Bernstein ve en Cirsa una "mina de oro" para la creación de valor, inicia con "sobreponderar"
- 1 minuto de lectura'
** Bernstein inicia la cobertura del operador español de juegos de azar Cirsa Enterprises con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 20,2 euros y lo ve como una "mina de oro" para la creación de valor
** "La belleza de su modelo de negocio reside en su estrategia omnicanal, con grandes oportunidades a través de la expansión en internet, especialmente en América Latina", afirma Bernstein
** La transformación digital de Cirsa, junto con las adquisiciones selectivas y la continua innovación de productos, podría situarla en una buena posición para capitalizar la evolución de las preferencias de los consumidores y los entornos regulatorios, añade
** Bernstein espera que el ebitda de la empresa crezca a un ritmo de un solo dígito alto en los próximos años
** Tras la reciente salida a bolsa de Cirsa, el bróker la valora con un descuento del 30% respecto a su homóloga Lottomatica
** Barclays y Deutsche Bank también han iniciado la cobertura de Cirsa con recomendaciones de "sobreponderar" y "comprar", respectivamente
(Información de João Manuel Maurício; edición en español de Paula Villalba)
