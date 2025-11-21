Berrettini acerca a Italia a una nueva final de la Copa Davis

Matteo Berrettini, 56º jugador mundial, acercó a Italia a una tercera final consecutiva en la Copa Davis al imponerse al belga Raphaël Collignon (86º) en el primer duelo de la semifinal entre sus dos países disputado este viernes en Bolonia.

El número dos del equipo azzurro en esta fase final venció 6-3 y 6-4 para conseguir su octava victoria seguida en la Copa Davis, un torneo en el que Italia consiguió la emblemática Ensaladera en las dos últimas ediciones.

Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021 y exnúmero seis mundial, lleva invicto en la Copa Davis desde hace tres años, cuando perdió en un partido de dobles ante Canadá.

Si Flavio Cobolli (22º), líder de Italia esta semana en ausencia de Jannik Sinner (2º) y Lorenzo Musetti (8º), gana a Zizou Bergs (43º) en el segundo partido individual, la selección que dirige Filippo Volandri habrá asegurado el boleto a la final del domingo.

Bélgica necesita la sorpresa en ese partido para poder forzar el choque de dobles.

Berrettini estuvo muy sólido en el primer set, que se apuntó en poco más de media hora. En el inicio del segundo consiguió un break para destacarse 2-0.

Collignon pudo reponerse a continuación para equilibrar esa segunda manga y se puso por delante.

Pero Berrettini pudo contener la reacción belga para firmar un nuevo quiebre de servicio y situarse 4-3, lo que le puso en la rampa de lanzamiento a la victoria, en un partido de una hora y media de duración.

