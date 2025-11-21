Berrettini da ventaja a Italia ante Bélgica en semifinal de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (AP) — Matteo Berrettini venció a Raphael Collignon 6-3, 6-4 para darle a Italia, campeona defensora en dos ocasiones, la ventaja contra Bélgica el viernes en su semifinal de la Copa Davis.

El número 56 del ranking, Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021 con diez títulos individuales en el circuito, aseguró el primer set con su servicio contra el número 86, Collignon.

Collignon perdió su servicio inicial del segundo set, pero recuperó el quiebre para igualar 2-2. Berrettini resistió los tiros agresivos para romper el servicio y ponerse 4-3, y ganó en su primer punto de partido con un juego en blanco.

Más tarde el viernes, el número 22 Flavio Cobolli se enfrentó al número 43 Zizou Bergs en el segundo partido individual en la ciudad italiana de Bolonia. Ninguno de los belgas ha ganado un título individual en el circuito masculino.

Italia o Bélgica se enfrentará al ganador de la semifinal del sábado entre Alemania y España.

Sin Sinner ni Alcaraz

Italia estuvo sin Jannik Sinner, número dos del ranking. El campeón de cuatro Grand Slam, quien llevó a Italia a los títulos en 2023 y 2024, optó por no participar. Retuvo el título de las Finales ATP el domingo, venciendo al número 1 Carlos Alcaraz en la final.

Alcaraz, ganador de seis grandes torneos, sufrió una lesión en el tendón de la corva derecha en ese partido y luego se retiró de la acción de la Copa Davis.

La Final ocho de la Copa Davis es la sexta edición del evento renovado que decide al campeón en un sitio neutral.

___

