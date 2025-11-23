Berrettini derrota a Carreño y deja a Italia a una victoria de la Copa Davis
Italia está a una sola victoria de ganar por tercera vez consecutiva la Copa Davis, luego de que Matteo Berrettini (N.56) derrotase a Pablo Carreño (N.89) en el primer partido.
Italia está a una sola victoria de ganar por tercera vez consecutiva la Copa Davis, luego de que Matteo Berrettini (N.56) derrotase a Pablo Carreño (N.89) en el primer partido de la final, este domingo en Bolonia.
En un encuentro entre dos ex Top 10 de la ATP, el italiano se impuso por 6-3 y 6-4, firmando una undécima victoria consecutiva en Copa Davis gracias a su poderoso servicio (13 aces y ninguna bola de break concedida).
España, que disputa su primera final desde 2019, en la que busca un séptimo título, necesita la victoria de Jaume Munar (N.36) frente a Flavio Cobolli (N.22) para llevar el desenlace de la final al dobles decisivo.
