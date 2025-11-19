Berrettini pone a Italia 1-0 sobre Austria en cuartos de final de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (AP) — Matteo Berrettini venció a Jurij Rodionov 6-3, 7-6 (4) para poner a Italia, campeona defensora de dos títulos consecutivos, 1-0 por delante de Austria en su cuarto de final de la Copa Davis el miércoles.

Berrettini estaba 5-2 abajo en el segundo set antes de remontar con un quiebre en el noveno juego. Salvó tres puntos de set contra su oponente clasificado en el puesto 177 en el juego siguiente y prevaleció en el desempate al convertir su primer punto de partido.

Flavio Cobolli de Italia se enfrentará a Filip Misolic en el segundo partido de individuales, mientras Austria intenta forzar un partido de dobles decisivo.

Italia, clasificada como la número uno, busca el tercer título consecutivo y el cuarto en total. El ganador del enfrentamiento se enfrentará a Bélgica en las semifinales el viernes.

El cuatro veces campeón de Grand Slam Jannik Sinner, quien llevó a Italia a los títulos en 2023 y 2024, optó por no participar en la final de la Copa Davis esta temporada.

Austria, clasificada en el puesto número 12, solo ha vencido a Italia una vez en sus seis encuentros anteriores, en los cuartos de final de 1990 en Viena, su mejor resultado en la competencia por equipos.

La Final ocho de la Copa Davis en Bolonia es la sexta edición del evento renovado que decide al campeón en un sitio neutral.

Carlos Alcaraz, clasificado como número uno y seis veces campeón de Grand Slam, quien viene de terminar como subcampeón ante Sinner en las Finales ATP en Turín el domingo, se retiró por una lesión en el tendón de la corva.

España se enfrentará a la República Checa, clasificada como número cuatro, y Alemania, clasificada como número dos, jugará contra Argentina en los dos últimos cuartos de final el jueves.

___

